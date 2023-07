¡Ay, mis ahorros! Bellakath denuncia robo de 80 mil pesos en AICM; aeropuerto responde

Bellakath denunció robo de cartera con 80 mil pesos en AICM. Foto: Getty Images

La cantante Bellakath, famosa por su tema “Gatita”, expresó que fue víctima de un robo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), lugar en el que, presuntamente, sustrajeron una cartera con 80 mil pesos.

Bellakath denuncia robo de 80 mil pesos en AICM

Katherine Huerta, nombre real de Bellakath, compartió en sus historias de Instagram que viajó de la CDMX a Colima para ofrecer un show. Sin embargo, al llegar a su destino, la cantante vio que su maleta no estaba en perfectas condiciones.

“Llegó mi maleta abierta aquí al aeropuerto de Colima, pero esto pasó desde el aeropuerto de la Ciudad de México. Así que vamos a abrirla con algún testigo, de aquí, de la misma aerolínea, porque yo traía muchas cosas de valor (…) Traía mi cartera ahí, con dinero (…) No está la cartera Gucci, traía yo en efectivo 80 mil pesos”, dijo la intérprete de “Gatita”.

A pesar de que Bellakath grabó la revisión de su maleta, la llamada “gata de la Agrícola Orienta” detalló que la aerolínea se deslindó del robo, ya que, supuestamente, su maleta ya venía rota y abierta.

“No se van a hacer cargo de la maleta, literalmente me la voy a tener que llevar así, rota. La cartera no me importa que marca sea, pero yo tenía adentro dinero que íbamos a ocupar con el equipo y eso no puede estar pasando cuando tú viajas”, expresó con molestia la exparticipante de “Enamorándonos”.

AICM habla ante supuesto robo de 80 mil pesos a Bellakath

Ante el supuesto robo de 80 mil pesos que sufrió Bellakath, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) emitió un comunicado, en respuesta al testimonio de la cantante.

“Hemos revisado minuciosamente las cámaras de videovigilancia y logramos identificar el ingreso de la persona denunciante; el trayecto de su maleta documentada por las bandas hasta que la entregaron al pie del avión para subirla a la nave”, detalló el AICM.

Asimismo, expresaron que no detectaron ningún tipo de manipulación sospechosa por parte del personal de la terminal aérea, ya que, incluso, colocaron una bolsa de plástico a la maleta por detectar una abertura en la misma.

Finalmente, el AICM lamentó el hecho e invitó a Bellakath, una de las exponentes del cumbiatón, a presentar una denuncia ante el presunto robo de su cartera con 80 mil pesos, a fin de iniciar las investigaciones correspondientes.