Bellakath explota contra conductores de programa de televisión; así reaccionaron

Después de recibir una serie de críticas por parte del programa de espectáculos, “De Primera Mano”, Bellakath no se quedó callada y respondió a las opiniones de los conductores. La polémica se viralizó en redes sociales, en donde, a través de un video en vivo, la cantante de reguetón se defendió a su manera.

Bellakath asistió a un evento de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), donde cedió una entrevista a los medios de comunicación. Sin embargo, la polémica se desató cuando Bellakath fue objeto de críticas por parte de los conductores.

Gustavo Adolfo Infante y sus compañeros cuestionaron la letra de sus canciones, calificándolas de ofensivas y sugiriendo que debería autodenominar su música como “pornográfica”.

Ante esto, la artista explotó en sus redes sociales, reproduciendo el momento en que los conductores hablaron de ella. Además, señaló una supuesta edición a la entrevista, la cual, según la artista, la hizo quedar mal.

Bellakath atacó, directamente, a los conductores, llamando al programa “De Primera Porquería”. Hizo señalamientos directos a la conductora Addis Tuñon, donde mencionó que “se arrastraba por una foto” y cuestionó por qué se enganchaban tanto con una canción:

En respuesta a críticas y señalamientos realizados por Bellakath, los conductores “De Primera Mano” emitieron sus opiniones para abordar la controversia. Gustavo Adolfo Infante, uno de los conductores del programa, expresó su opinión sobre las declaraciones de Bellakath:

En su oportunidad, Addis Tuñón señaló:

“Creo que está muy molesta, tiene muy poco en la industria, comprendemos que esté molesta, es la inexperiencia. Entre denigrar y opinar hay una distancia abismal… Yo lo que hice fue opinar sobre esta letra que considero y me sostengo que no se puede comparar con las letras de grandes compositores. Lo que tú me dices, ni me ofende, ni me checa, ni me choca, ni me representa igual que tu música”.

Addis Tuñón