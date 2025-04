Bellakath reconoce que su mamá aún la regaña y alista nuevo show

GENERANDO AUDIO...

Bellakath sorprende con su música y sus looks. Foto: Cortesía Warner Music México

Desde que inició en el mundo del reguetón, Bellakath ha sorprendido por sus cambios de look, la cantidad de canciones que saca y por los trends en redes sociales aunque reconoce que en vivo no baila tanto y ella explica por qué.

“Ya estamos trabajando desde ahorita para que no me agarren las carreras, muchas veces no bailo porque se me olvidan las coreografías”, confesó en entrevista para Unotv.com.

La llamada “reina del reguetón mexa” garantizó que será una gran experiencia porque “siempre cambio de show, cada que es un festival cambio de show, cambio de vestuarios, de bailarines, cambio de todo”, además adelantó que pronto dará a conocer fechas importantes para ella y su equipo y comentó “en la gira voy a cantar la mayoría de las canciones que he sacado en mis álbumes anteriores”.

Bellakath siempre piensa en la música

La licenciada Bellakath tenía planeado sacar 100 canciones este año, lo que parece complicado de lograr porque se adapta día a día a las actividades que su carrera exige. “Ya me acoplé a este estilo de vida, en realidad es un estilo de vida, en donde desde que me despierto estoy pensando qué voy a hacer de contenidos con quién voy a grabar ese día si tengo algunos pendientes”, relató.

Pocos lo saben pero su mamá la acompaña a la mayoría de eventos e incluso todavía la regaña, sobre todo por cosas relacionadas a la cantidad de cosas que compra para arreglarse: “Me regaña mi mamá porque tengo muchas cosas en la casa pero es que sí se necesitan”.

La cantante cuyo nombre verdadero es Hilda Katherinne Huerta nos contó en entrevista cómo decide qué ponerse: “el mero día es como me vibren las cosas, elijo el color de pelo, el color de sombras, lo que me voy a poner ese día, ya con práctica todo se hace más rápido”.

Bellakath sigue triunfando en las listas con su canción MIAU al lado de Darell, El Bogueto y Uzielito Mix.