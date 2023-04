Ben Affleck impresiona con un español fluido y recibe halagos de sus fans

Ben Affleck sigue demostrando el dominio que tiene del español. Foto: Getty Images

Ben Affleck está promocionando su más reciente película “Air” y una cadena de radio en España publicó un extracto de la entrevista que le hicieron al actor y el video está sorprendiendo a las redes y a los fans del actor por la fluidez con la que domina el español.

El video que liberó la Cadena SER ha generado una gran cantidad de reacciones, todas a favor del actor y actual esposo de Jennifer Lopez, donde alaban la elocuencia de Ben Affleck al expresar sus ideas sobre la cinta “Air”.

En su diálogo con la radio española, Ben Affleck explicó por qué en su película no aparece el famoso deportista Michael Jordan y las condiciones que el exjugador de baloncesto le puso para contar esta historia sobre los famosos tenis Air. “La cosa importante a entender es que ésta no es la historia de Michael Jordan, y también, que Michael Jordan no aparece en la película”, señaló en un principio el famoso californiano.

¿Dónde aprendió Ben Affleck hablar español?

El reconocido actor y director ganador de un Oscar contó a la cantante Kelly Clarkson, en su programa de entrevistas, que cuando tenía 13 años vivió un año en México rodando un programa de televisión y fue ahí donde aprendió español.

Ben Affleck también compartió que su hija Violet, que tuvo con su exesposa Jennifer Garner, estaba estudiando español en la escuela y se le había dado tan bien que le había animado a mejorar sus habilidades lingüísticas para que ella no le superara.”No me importa que no pueda hacer tus deberes de matemáticas, pero no vas a ser mejor que yo en español”, bromeó.

Es común ver al actor hablar en español durante las alfombras rojas.

Así reaccionan los fans ante el español de Ben Affleck

Desde que la cadena española publicó el video en su cuenta de TikTok éste ha recibo una gran cantidad de comentarios, algunos divertidos, como unos que asegura que habla mejor que Bad Bunny.

Ver más Ben Affleck talking about @airmovie in spanish. pic.twitter.com/HZQN3vHdk9 — ʙᴇꜱᴛ ᴏꜰ ʙᴇɴ ᴀꜰꜰʟᴇᴄᴋ (@BestAffleck) April 4, 2023

Mientras que otros se burlan de cuando su esposa Jennifer Lopez agradeció en un entrega de premios a su “gente latino” y que él lo dirá mejor. Y otros más respetan la capacidad del actor de Hollywood por hablar en otro idioma que no sea el inglés.

¿De qué va la película “Air”?

La película “Air“, actualmente en cartelera, es la historia del vendedor de zapatos Sonny Vaccaro, y cómo lideró a Nike en su persecución del mayor atleta de la historia del deporte: Michael Jordan.

En esta película Ben Affleck regresa como director y además interpreta el papel de Phil Knight, jefe de Nike, durante el primer campeonato de Michael Jordan en la NBA en 1991.