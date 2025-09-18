Ben Stiller, Jamie Lee Curtis y otros famosos alzan la voz en apoyo a Jimmy Kimmel tras la suspensión de su programa

GENERANDO AUDIO...

Jamie Lee Curtis y Ben Stiller apoyan a Jimmy Kimmel. Foto: AFP

Jimmy Kimmel, una de las personalidades más importantes de la televisión de Estados Unidos, fue sacado del aire indefinidamente después de realizar comentarios sobre el activista Charlie Kirk, asesinado el 10 de septiembre. Sin embargo, actores como Ben Stiller y Jamie Lee Curtis alzaron la voz en contra de la decisión de la cadena de televisión ABC, propiedad de Disney.

Además de personalidades del medio del espectáculo, políticos como Barack Obama exigieron la defensa de la libertad de expresión y criticaron la decisión de la cadena de ABC de suspender de manera indefinida el programa, confirmada este 17 de septiembre, tras 22 años al aire.

Celebridades muestran apoyo a Jimmy Kimmel

Una de las primeras en reaccionar a la suspensión del programa fue la comediante Wanda Sykes, quien tenía previsto aparecer en el programa la noche de la suspensión, y publicó un mensaje en su Instagram, donde expresó que se “acabó la libertad de expresión”.

El actor Ben Stiller escribió un escueto mensaje en su cuenta de X. “Esto no está bien”.

Mientras que Jean Smart, reciente ganadora de un Emmy, escribió en sus redes sociales: “Lo que Jimmy dijo fue LIBERTAD de expresión, no discurso de odio. La gente solo quiere proteger la libertad de expresión cuando le conviene a su agenda”.

La comediante Rosie O’Donnell calificó la situación de “inaceptable” y criticó tanto a la administración como a los ejecutivos corporativos, mientras que la actriz Alison Brie dijo en sus redes sociales que la decisión tomada es “surrealista y da mucho miedo”.

La actriz Jamie Lee Curtis, que había hablado con emoción sobre la muerte de Kirk, compartió una imagen de Kimmel en sus historias de Instagram con la leyenda: “No creo que nadie debería ser cancelado”.

El comediante Michael Kosta, uno de los presentadores del programa “The Daily Show“, escribió en sus historias de Instagram: “Este es un momento grave en la historia de Estados Unidos. Las cadenas de televisión deben oponerse. Esto es una completa tontería”.

Además, los sindicatos que representan a escritores y actores, el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos, la Federación Estadounidense de Músicos y el Sindicato de Actores de Cine y Televisión-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión, condenaron la suspensión indefinida del programa, catalogándola como un ataque a la libertad de expresión.

¿Por qué cancelaron el programa de Jimmy Kimmel?

El programa nocturno “Jimmy Kimmel Live!” fue suspendido de manera indefinida por ABC, propiedad de Disney, ayer miércoles, después de que el presentador hiciera polémicos comentarios sobre la muerte del activista conservador Charlie Kirk.

La medida se produce tras el monólogo del lunes, donde Kimmel habló del presunto asesino de Kirk, Tyler Robinson, insinuando que podría tratarse de un republicano pro-Trump.

“La pandilla MAGA está tratando desesperadamente de caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo distinto a uno de ellos y están haciendo todo lo posible para ganar puntos políticos con ello”, dijo el presentador.

Las declaraciones desataron críticas inmediatas, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, advirtió el miércoles que podría “tomar medidas” contra Disney y ABC por lo ocurrido, un pronunciamiento poco común en torno a un programa de entretenimiento nocturno.

La presión también vino de parte de Nexstar Media Group, Inc., uno de los principales propietarios de canales de televisión locales en Estados Unidos y con 28 filiales afiliadas a ABC.