Benny Ibarra se entregó por completo en este nuevo disco. Foto: UnoTV

Benny Ibarra regresa como solista tras 15 años y presenta su nuevo EP “Nacer una vez más”, donde apuesta por el amor, en medio de una industria musical saturada.

Después de más de una década enfocado en teatro, cine y proyectos grupales, Benny Ibarra vuelve a su faceta de solista con un EP que, en sus propias palabras, representa la propuesta más personal y emocional de su carrera. “Este disco es el que más me ha exigido, y también el que más me representa”, asegura en entrevista con unotv. com.

El nuevo material incluye cinco canciones que abordan el amor desde distintas perspectivas: la pasión, el miedo, el deseo, la espiritualidad y la entrega total. “Salir en 2025 con un disco de amor y que eso sea novedoso, habla de que culturalmente estamos necesitados de amor”, dice Benny.

Sobre la canción “Nacer una vez más”, el cantante aseguró que “quería que esta primera canción fuera como una invitación a vivir mejor, a tener esperanza, a pensar que las cosas buenas aún pueden pasar. Es el tipo de canción que pones en el tráfico o cuando ya no puedes más con las noticias. Te abraza”.

Un disco que apuesta por el amor… sin miedo ni filtros

El nuevo EP es una oda moderna al amor en todas sus formas. Benny lo define como un trabajo honesto y profundo que busca reconectar con las emociones.

“Este disco no tiene prisa. Lo fui construyendo desde casa, con calma, perfeccionando cada detalle. Lo mezclé yo mismo antes de entregarlo a un ingeniero. Me aseguré de que nada le estorbara a la parte emotiva”, comparte.

Y agrega con humor: “Si me hubieran dado otros 15 años, seguramente seguiría puliéndolo. Pero como dicen, el arte se abandona, no se termina”.

Canciones que nacen del alma… y para las bodas

Entre las cinco canciones del disco hay una que, según el propio Benny, está destinada a convertirse en himno de bodas: “Somos Amor”.

“Es brutalmente sensible. Estoy seguro que se van a empezar a casar con esta rola”, dice riendo.

“Lunático”, “Cúbreme de ti” y más: amor desde todos los ángulos

El disco también incluye:

“Lunático” : una canción sobre el enamoramiento intenso y el crush

: una canción sobre el enamoramiento intenso y el crush “Cúbreme de ti” : el miedo a perder a alguien amado

: el miedo a perder a alguien amado “Siente el fuego”: la pasión carnal y el deseo

¿Qué sigue para Benny Ibarra en 2025?

El lanzamiento de este EP es solo el inicio de una nueva etapa. Benny ya se encuentra preparando el espectáculo en vivo que acompañará a este trabajo.

“Viene una gira en octubre. Estoy diseñando el show con personas increíbles, con quienes llevaba años queriendo trabajar. Va a ser un viaje muy especial”, adelanta.

El artista también confiesa que esta nueva etapa llega después de interpretar a grandes personajes como Jesucristo, Cervantes y el Quijote en teatro.