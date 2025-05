“Bésame”, la nueva canción de Shakira y Alejandro Sanz, tras casi 20 años de su exitoso dueto

Shakira y Alejandro Sanz vuelven a estar juntos en una nueva canción, tras casi 20 años del exitoso dueto “La tortura”, así lo dio a conocer el cantante español el pasado lunes en sus redes sociales presumió un fragmento y adelanto de esta nueva canción titulada “Bésame”.

De acuerdo a lo compartido por Sanz, la nueva canción en la que une su voz con la colombiana es una balada que habla de la importancia de valorar el presente cuando se está a lado de la persona que se ama. El cantante acompañó su publicación con algunas imágenes de su reciente encuentro con Shakira el pasado 13 de mayo en Charlotte.

“Si digo la verdad… Quería enseñaros un poquito más. ¿Y ahora qué? Ahora #Bésame. 23 de mayo”, escribió Sanz en su perfil de Instagram.

En el fragmento compartido por el mismo Alejandro Sanz en sus redes sociales, la nueva canción que interpreta junto a Shakira tiene en su letra los siguientes versos:

“Te digo la verdad, si la vida es bonita tú y ella son tan parecidas



Al final no me atrevo a dejar que el destino decida,



Si existe algún riesgo de verme sin ti yo no quiero apostar…”