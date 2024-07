“Betty la fea, La Historia Continúa”: con un funeral y una boda regresa 20 años después

Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello protagonizan de nuevo “Betty la fea”.

“Betty la fea, La Historia Continúa” llegará a partir del 19 de julio a Amazon Prime Video y según revelaron a Unotv.com sus protagonistas, Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, la trama inicia con un importante punto de quiebre para sus personajes.

Jorge Enrique aseguró, que así como es la vida, existen puntos de quiebre para todos:”Tienen que verla, hay una reflexión importante sobre lo que está pasando con los personajes, no nos vamos a encontrar en un punto de equidad, tú sabes que la vida tiene diferentes momentos; después de 25 años el felices para siempre no sabemos si existe o no“.

El regreso de Betty la fea es en un formato completamente diferente a las telenovelas tradicionales, un privilegio según declararon los actores colombianos.

“Esto es único, o sea, realmente es escaso, que como actores tengamos la oportunidad de poder participar ahora en una serie de un trabajo, que ha trascendido tanto, no es usual y me siento afortunada y agradecida”. Ana María Orozco, protagonista de “Betty la fea”.

Con una separación y una muerte, así vuelve la historia

Una muerte y una separación: ‘Betty la fea, La Historia Continúa’ no vivió feliz por siempre 20 años después, según revela el tráiler de la nueva secuela de la telenovela colombiana.

La serie “Betty, la fea: La Historia Continúa” había tenido en suspenso su trama desde hace casi dos años, hasta este 13 de junio que salió el primer tráiler… y revelaron que la historia de amor de Beatriz Pinzón Solano (Ana María Orozco) y Armando Mendoza (Jorge Enrique Abello) estaba por terminar.

Anteriormente, se habían visto algunos detalles de la vida de los icónicos personajes algunos años después de la boda ya que en 2001 salieron 13 episodios de Ecomoda, donde se hablaba de la vida de recién casados de Betty y Armando y la vida del ‘Cuartel de las feas’ en la empresa.

Esta nueva producción de Amazon Prime Video da continuidad a los personajes emblemáticos y regresan algunos que no tuvieron el final esperado por los fans, como Marcela Valencia (Natalia Ramírez) y Patricia Fernández (Lorna Cepeda).

¿De qué trata ‘Betty, la fea: La Historia Continúa’?

El primer episodio comienza con el funeral de don Roberto Mendoza, papá de Armando y fundador de la empresa Ecomoda.

A los servicios fúnebres llega Betty con su papá (Hermes Pinzón) y su presencia sorprende a Marcela Valencia, Patricia Fernández, Mario Calderón y Armando.

Lo más impactante del avance fue lo que Betty y Armando están separados y alistan el divorcio, Armando de nuevo se convertirá en el “soltero más codiciado”, mientras que Beatriz, tras alejarse de Ecomoda, regresará como presidenta de la empresa.

El gran éxito ha sido difícil de dimensionar para sus protagonistas

“Yo soy, Betty, la fea” es una de las telenovelas más exitosas de los últimos años, tan es así que en 2010, obtuvo un récord Guinness como la más exitosa de la historia de la televisión y también por ser la más adaptada.

Ana María Orozco reconoció, que aunque este regreso los tomó por sorpresa a todos, los tiene muy ilusionados y emocionados por la posibilidad de reencontrarse con los fans.

“Tenemos una emoción enorme porque hicimos un trabajo para que esto pase de la manera más bonita del mundo”. Ana María Orozco.

El actor, Jorge Enrique Abello, recordó lo sorpresivo que fue para ellos el éxito mundial de la telenovela “Yo soy Betty la fea”, si bien ellos ya tenían varios años en el medio artístico, nunca habían lidiado con tanta fama, popularidad e interés mediático por sus vidas y sus carreras.

“Yo creo que lo más bizarro fue el boom, estábamos acostumbrados a estar en proyectos y productos que les iba muy bien de rating, que eran espectaculares en nuestro país, que son reconocidos en nuestro país, pero de repente estaban medios como La Tercera de Chile, la BBC, El País de España; uno no termina de entender el fenómeno ni de dimensionar lo que ha sido, eso siempre ha sido una sorpresa”, dijo Abello.