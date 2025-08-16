“Betty la fea: La historia continúa”: fecha y dónde ver los nuevos capítulos
La icónica telenovela colombiana vuelve con “Betty, la fea: La historia continúa”, conoce la plataforma en la que podrás verla.
La espera terminó, Beatriz Pinzón Solano, más conocida como “Betty, la fea”, está de vuelta. Así podrás ver la nueva temporada de la telenovela más famosa de Latinoamérica, titulada “Betty, la fea: La historia continúa”.
Ya se liberaron los dos primeros capítulos de la segunda temporada de la continuación, más de 20 años después del final original.
¿Dónde y cuándo ver “Betty, la fea: La historia continúa”?
Prime Video confirmó que la serie se estrena desde este viernes 15 de agosto de 2025, y que habrá un nuevo capítulo cada semana, disponible todos los viernes en su catálogo.
En los primeros dos capítulos se ve cuando Betty recibió los papeles de divorcio de Armando y se vio con un misterioso hombre en la playa.
¿De qué trata la nueva temporada de Betty la fea?
En un avance compartido en redes, aparece Hugo Lombardi en El Corrientazo, donde le revela a Armando Mendoza que Betty se topó con un “francés” en Cartagena. Esto deja abierta la posibilidad del regreso de Michel Doinel, su viejo amor, aunque en capítulos recientes ya la vimos involucrada con el abogado Esteban.
“Betty, la fea: La historia continúa” retoma la historia más de dos décadas después del final original. Betty es ahora una mujer exitosa, pero enfrenta nuevos retos tanto en su vida personal como en su carrera.
Se espera una Betty más decidida con nuevos retos y desde el avance se pueden ver algunos conflictos por el control de Ecomoda, además de tensiones familiares, embarazo sorpresa y nuevos personajes que darán de qué hablar.
¿Quiénes regresan al elenco de “Betty, la fea”?
La segunda temporada de “Betty, la fea: La historia continúa” trae de vuelta a los personajes más emblemáticos de la telenovela original.
Entre las novedades, destaca el regreso de Aura María Fuentes (interpretada por Stefanía Gómez), integrante del querido ‘Cuartel de las feas’, quien no apareció en la primera entrega debido a un malentendido con su representante.
¿Cuántos capítulos tendrá la nueva temporada?
Aunque Amazon no ha confirmado el número total de episodios, medios colombianos reportan que la serie contará con al menos 10 capítulos.
Esta nueva etapa busca conectar con los fans clásicos y al mismo tiempo atraer a nuevas generaciones, manteniendo el humor, el drama y los giros inesperados que hicieron famosa a la historia original.
Entre la temporada uno y dos el cast tuvo una gran pérdida: Kepa Amuchastegui, intérprete de don Roberto, falleció el pasado mayo.
Estos son los actores originales confirmados al momento:
- Ana María Orozco – Beatriz Aurora Pinzón Solano
- Jorge Enrique Abello – Armando Mendoza Sáenz
- Mario Duarte – Nicolás Mora
- Lorna Cepeda – Patricia Fernández
- Julián Arango – Hugo Lombardi
- Natalia Ramírez – Marcela Valencia
- Ricardo Vélez – Mario Calderón
- Luces Velásquez – Bertha Muñoz de González
- Júlio César Herrera – Freddy Stewart Contreras
- Marcela Posada – Sandra Patiño
- Stefanía Gómez – Aura María Fuentes
- Alberto León Jaramillo – Saúl Gutiérrez
- Jorge Herrera – Hermes Pinzón Galarza
- Personajes que se sumaron a la serie:
- Juanita Molina – Camila ‘Mila’ Mendoza Pinzón
- Sebastián Osorio – Ignacio ‘Nacho’ Ortiz Valencia
- Zharick León – María José ‘Majo’ Arriaga López
- Rodrigo Candamil – Esteban Ruiz Castro
- Jerónimo Cantillo – Jefferson ‘Jeff’ Muriel Ramírez
Calendario oficial de estrenos de “Betty, la fea: La historia continúa”
La temporada 2 tendrá 10 episodios, estrenados en pares cada semana:
- Episodios 1 y 2: 15 de agosto de 2025
- Episodios 3 y 4: 22 de agosto de 2025
- Episodios 5 y 6: 29 de agosto de 2025
- Episodios 7 y 8: 5 de septiembre de 2025
- Episodios 9 y 10 (final): 12 de septiembre de 2025