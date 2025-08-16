“Betty la fea: La historia continúa”: fecha y dónde ver los nuevos capítulos

GENERANDO AUDIO...

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de Betty la fea? Foto: Getty Images

La icónica telenovela colombiana vuelve con “Betty, la fea: La historia continúa”, conoce la plataforma en la que podrás verla.

La espera terminó, Beatriz Pinzón Solano, más conocida como “Betty, la fea”, está de vuelta. Así podrás ver la nueva temporada de la telenovela más famosa de Latinoamérica, titulada “Betty, la fea: La historia continúa”.

Ya se liberaron los dos primeros capítulos de la segunda temporada de la continuación, más de 20 años después del final original.

¿Dónde y cuándo ver “Betty, la fea: La historia continúa”?

Prime Video confirmó que la serie se estrena desde este viernes 15 de agosto de 2025, y que habrá un nuevo capítulo cada semana, disponible todos los viernes en su catálogo.

En los primeros dos capítulos se ve cuando Betty recibió los papeles de divorcio de Armando y se vio con un misterioso hombre en la playa.

¿De qué trata la nueva temporada de Betty la fea?

En un avance compartido en redes, aparece Hugo Lombardi en El Corrientazo, donde le revela a Armando Mendoza que Betty se topó con un “francés” en Cartagena. Esto deja abierta la posibilidad del regreso de Michel Doinel, su viejo amor, aunque en capítulos recientes ya la vimos involucrada con el abogado Esteban.

“Betty, la fea: La historia continúa” retoma la historia más de dos décadas después del final original. Betty es ahora una mujer exitosa, pero enfrenta nuevos retos tanto en su vida personal como en su carrera.

Se espera una Betty más decidida con nuevos retos y desde el avance se pueden ver algunos conflictos por el control de Ecomoda, además de tensiones familiares, embarazo sorpresa y nuevos personajes que darán de qué hablar.

¿Quiénes regresan al elenco de “Betty, la fea”?

La segunda temporada de “Betty, la fea: La historia continúa” trae de vuelta a los personajes más emblemáticos de la telenovela original.

Entre las novedades, destaca el regreso de Aura María Fuentes (interpretada por Stefanía Gómez), integrante del querido ‘Cuartel de las feas’, quien no apareció en la primera entrega debido a un malentendido con su representante.

¿Cuántos capítulos tendrá la nueva temporada?

Aunque Amazon no ha confirmado el número total de episodios, medios colombianos reportan que la serie contará con al menos 10 capítulos.

Esta nueva etapa busca conectar con los fans clásicos y al mismo tiempo atraer a nuevas generaciones, manteniendo el humor, el drama y los giros inesperados que hicieron famosa a la historia original.

Entre la temporada uno y dos el cast tuvo una gran pérdida: Kepa Amuchastegui, intérprete de don Roberto, falleció el pasado mayo.

Estos son los actores originales confirmados al momento:

Ana María Orozco – Beatriz Aurora Pinzón Solano

Jorge Enrique Abello – Armando Mendoza Sáenz

Mario Duarte – Nicolás Mora

Lorna Cepeda – Patricia Fernández

Julián Arango – Hugo Lombardi

Natalia Ramírez – Marcela Valencia

Ricardo Vélez – Mario Calderón

Luces Velásquez – Bertha Muñoz de González

Júlio César Herrera – Freddy Stewart Contreras

Marcela Posada – Sandra Patiño

Stefanía Gómez – Aura María Fuentes

Alberto León Jaramillo – Saúl Gutiérrez

Jorge Herrera – Hermes Pinzón Galarza

Personajes que se sumaron a la serie:

Juanita Molina – Camila ‘Mila’ Mendoza Pinzón

Sebastián Osorio – Ignacio ‘Nacho’ Ortiz Valencia

Zharick León – María José ‘Majo’ Arriaga López

Rodrigo Candamil – Esteban Ruiz Castro

Jerónimo Cantillo – Jefferson ‘Jeff’ Muriel Ramírez

Calendario oficial de estrenos de “Betty, la fea: La historia continúa”

La temporada 2 tendrá 10 episodios, estrenados en pares cada semana: