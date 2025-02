GENERANDO AUDIO...

Bianca Censori es esposa del rapero Kanye West. Foto: AFP

Bianca Censori, esposa del rapero Kanye West, se convirtió en el centro de atención durante la alfombra roja de los premios Grammy 2025 al presentarse prácticamente desnuda y generando así una gran polémica por lo cual fueron “acompañados a la salida” del evento.

La pareja, que había permanecido alejada del ojo público en las últimas semanas, reapareció en el evento musical más importante del año con vestimentas a juego en color negro.

Kanye West optó por un conjunto discreto compuesto por una camiseta y pantalones oscuros, complementados con lentes de sol. Sin embargo, fue Censori quien acaparó las miradas al despojarse de su abrigo negro y revelar un vestido completamente transparente que dejaba al descubierto su torso.

Durante su paso por la alfombra roja, la modelo y arquitecta australiana posó inicialmente de espaldas junto a Kanye West, quien se mantuvo mirando al frente. Luego, al girarse, mostró su revelador atuendo.

Page Six reportó que tras el escándalo, la pareja y sus acompañantes fueron desinvitados de la ceremonia y acompañados a la puerta para que abandonaran la ceremonia de los Grammy 2025, aunque aclaran que los representantes de los Premios Grammy no respondieron a una solicitud de comentarios por lo que no está claro si West y su esposa se presentaron al evento sin ser invitados.

Esta no es la primera vez que Bianca Censori sorprende con atuendos sumamente atrevidos. Desde su matrimonio con West, sus elecciones de vestuario han evolucionado hasta desafiar los estándares convencionales de la moda, generando un constante debate sobre su imagen.

En redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar. Mientras algunos elogiaron la audacia de Censori, otros criticaron la elección de su vestuario, cuestionando hasta qué punto la moda puede desafiar los límites en un evento de alto perfil como los Grammy.