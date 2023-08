¿Andan o no? Biby Gaytán habla del supuesto romance de su hijo Eduardo con Fabiola Campomanes

Biby Gaytán habló del supuesto romance de su hijo Campomanes. Foto: Getty

Biby Gaytán habló ante los rumores que apuntan a que Eduardo Capetillo Gaytán, su hijo y del actor Eduardo Capetillo, sostiene un romance con Fabiola Campomanes, famosa que es 22 años mayor que el joven.

En un encuentro con varios medios de comunicación, la famosa que ha sorprendido al aparecer sin maquillaje, afirmó que la vida sentimental de su hijo es un tema de él y no de ella.

“La vida sentimental de mi hijo, esa, pregúntensela a él. Yo no sé nada; no sé nada”, enfatizó la famosa actriz y cantante a la que, según se dice, Paulina Rubió habría robado el mote “chica dorada”.

Sin embargo, en las declaraciones retomadas por la People en México, Biby Gaytán consideró que Fabiola Campomanes es una buena persona.

“Además, Fabiola es un encanto de mujer”, destacó Biby Gaytán.

Respecto a la diferencia de edades, Gaytán, quien, se reveló, sí sentía celos de las escenas de Eduardo Capetillo con Thalía, dijo que ella es una mujer muy tranquila y bromeó con la obediencia de su primogénito.

“Mi hijo no me hacía caso a los 15 (años) ¿creen que me va a hacer caso ahorita? No… Soy la persona más relajada del mundo, vivo en mi mundo. En ‘Bibyland’, vivo en mi mundo”, destacó la actriz, que se alejó, por un tiempo, de los reflectores de televisión.

El supuesto romance de Eduardo Capetillo jr y Fabiola Campomanes

Desde hace semanas comenzó el rumor que apuntaba que Eduardo Capetillo Gaytán estaría teniendo un romance con la actriz Fabiola Campomanes, 22 años mayor que el joven, que ha destacado, de manera reciente, en el mundo del espectáculo.

El rumor de la relación surgió debido a que, en más de una ocasión, Fabiola Campomanes le ha lanzado comentarios y miradas coquetas a Eduardo Capetillo Jr.

Sin embargo, hasta el momento ninguno de los famosos ha confirmado o desmentido que entre los dos exista un romance.