Big Band Jazz de México rendirá homenaje a José José con músicos que lo acompañaron en vida

Rendirán tributo a José José y Frank Sinatra. Foto: Big Band Jazz de México

La Big Band Jazz de México revivirá la voz y el legado de José José el próximo viernes 4 de julio y el Teatro Silvia Pinal, en la Ciudad de México, será escenario de este emotivo homenaje musical.

El concierto no sólo rendirá tributo a uno de los intérpretes más icónicos de la música romántica, sino que también evocará el vínculo directo que varios de los integrantes de la orquesta, incluyendo su director y saxofonista, Ernesto Ramos, tuvieron con el propio “Príncipe de la Canción”.

“Para muchos de nosotros este show es muy especial porque fuimos parte de su orquesta. En mi caso, viajé con él por Estados Unidos, Egipto, Londres, Latinoamérica. Lo acompañé como saxofonista durante 15 años”, contó Ramos en entrevista para UnoTV.

El director de la Big Band Jazz de México explicó que José José no sólo interpretaba boleros, también era gran fan de Sinatra: “En sus conciertos solía cantar temas como ‘New York, New York’ o ‘Fly Me to the Moon’”, recordó.

¿Cómo será el show de Big Band Jazz de México?

Con una formación en vivo de 19 músicos (cinco saxofones, cuatro trompetas, cuatro trombones, base rítmica y dos vocalistas Alfonso Alquisira y Careli Esparza), el espectáculo promete una velada nostálgica que combinará lo mejor del repertorio de José José y Frank Sinatra, dos leyendas cuyas voces marcaron generaciones.

El repertorio incluye grandes éxitos de José José, entre ellos “El triste”, “La nave del olvido”, “Lo pasado, pasado” y “Amar y querer”.

Además, el concierto contará con canciones menos conocidas que el público ha pedido a lo largo del tiempo, como “Ámame” o “Gotas de fuego”.

A esto se suman clásicos de Sinatra como “My Way”, “That’s Life”, “The Way You Look Tonight” y “Summer Wind”, en versiones adaptadas con el sello sonoro de la Big Band Jazz de México.

El espectáculo tendrá una duración de aproximadamente una hora con 45 minutos y, como novedad, incluirá el estreno del segundo sencillo del nuevo disco de la agrupación, un álbum de boleros con arreglos clásicos que rinde tributo a compositores como Armando Manzanero, Álvaro Carrillo y Consuelo Velázquez.

“Es un disco muy íntimo, muy elegante, muy de orquesta clásica mexicana. Tenía muchas ganas de hacerlo y por fin lo logramos”, explicó Ramos, quien lleva 25 años al frente de la agrupación fundada por su familia.

Celebran 26 años

La Big Band Jazz de México celebra 26 años de trayectoria ininterrumpida, habiendo participado en festivales dentro y fuera del país, con 14 temporadas consecutivas en el Lunario del Auditorio Nacional.

Próximamente, tienen prevista una gira por Europa junto al cantante de jazz europeo Hola Una Bule, y un concierto en el Pepsi Center el 12 de octubre, como parte del ciclo Big Band Jazz de México & Friends, donde compartirán escenario con Rubén Albarrán, Samo y Leonardo de Lozanne.

¿Dónde y cuándo es el show de la Big Band Jazz de México?

El concierto de la Big Band Jazz de México será el jueves 4 de julio a las 20:00 horas en el Teatro Silvia Pinal.

El costo va desde los 650 pesos hasta 990 pesos, incluyendo cargos por servicio.