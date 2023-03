Billie Eilish borró todas sus aplicaciones de redes sociales de su teléfono

La cantante Billie Eilish aseguró que eliminó las aplicaciones de redes sociales que tenía en su celular debido a su complicada relación con internet, esto lo dijo durante una aparición en el podcast “Conan O’Brien Needs a Friend”, junto a su hermano Finneas.

La cantante ganadora del premio Grammy, que ha estado menos activa en las plataformas digitales en las últimas semanas aseguró que “lo he borrado todo de mi teléfono” y señaló que el movimiento fue “un gran problema” para ella como una autoproclamada “niña de internet”.

“Siento que crecí en la época perfecta de internet cuando no era tan internet que no tuve infancia. Realmente tuve una infancia así, y estaba haciendo cosas todo el tiempo”, dijo Eilish.

La cantante admitió que se siente incómoda al ver cómo ella misma se ha convertido en el foco del escrutinio en línea: “siendo una preadolescente y una adolescente en internet, esa era mi gente. Yo era una de ellos. Yo era una de esas personas en internet”.

“Y luego, dentro de mí, sentir que nada ha cambiado, que estoy haciendo lo que siempre he hecho y… seguir haciendo lo que hago a lo largo de los años, y lentamente los videos que veo en internet son sobre mí. Estoy como, ‘¡Ew! ¡Apestoso! No me gusta eso’. “

