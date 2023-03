Billie Eilish debuta como actriz en “El Enjambre: Obsesión Asesina” y luce aterradora

Billie Eilish debuta como actriz en la serie “El Enjambre” | Foto: AFP

Billie Eilish hace su debut como actriz en la serie “El Enjambre: Obsesión Asesina” (“Swarm”), dirigida por el multifacético Donald Glover, también conocido como “Childish Gambino“. A raíz de su estreno este viernes 17 de diciembre, el público que ya vio el show de Amazon Prime Video destaca la aterradora interpretación de la cantante de 21 años.

¿De qué trata esta serie y a quién interpreta Billie Eilish?

La serie “El Enjambre: Obsesión Asesina“, como fue llamada en América Latina, narra la historia de a una joven llamada Dre, quien tiene una obsesión con la mayor estrella de pop femenina Ni’Jah, que tiene unas fans muy apasionadas conocidas como “The Swarm”.

Dre toma un viaje por Estados Unidos en donde se va encontrando con diferentes personajes y la historia da un giro oscuro. Una de las mujeres a las que encuentra en su viaje es Eva, que será interpretada por Billie Eilish, quien compartió un perturbador fragmento de la serien el que ella aparece.

La directora de casting de la serie, Carmen Cuba, propuso a la intérprete de “Bad Guy” para el papel de Eva, pues parece ser que el personaje fue escrito específicamente para ella.

Esta serie es dirigida por Donald Glover, cuyo nombre de músico es Childish Gambino, quien se unió a una de sus socias en la serie “Atlanta” para crear un nuevo producto de suspenso protagonizado por Dominique Fishback y con la participación especial de Paris Jackson, hija de Michael Jackson.

Se cumple su sueño de actuar

Cabe destacar que Billie Eilish está cumpliendo un sueño al aparecer en “El Enjambre: Obsesión Asesina“, pues en anteriores ocasiones ya había externado su deseo de actuar, ya que desde que era niña le gustaba participaba en las obras de teatro de su escuela destacando que recibía felicitaciones por su interpretación.

“Si me enamoro del proyecto, me encantaría actuar en eso, solo tendría que hacerlo de forma correcta porque no soy actriz. No es mi vocación, pero siempre me ha gustado actuar”, confesó.

La serie original de Amazon Prime Video ya está disponible para el catálogo de México y América Latina, por lo que los fans de Billie Eilish podrán ver a la joven cantante en este aterrador papel.