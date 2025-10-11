GENERANDO AUDIO...

Billie Eilish sufre fuerte jalón en medio de un show – Foto: AFP

Billie Eilish, cantante estadounidense de 23 años, sufrió un momento amargo durante su más reciente concierto en Miami, Estados Unidos (EE.UU.), cuando pasó a saludar a sus fans y un asistente de primer fila la jaló del brazo de manera violenta. La tensión subió cuando fue lanzada hacia una barricada y un elemento de seguridad intervino.

A través de redes sociales circulan múltiples videos en los que se ve a la cantante de “Bad Guy” sufriendo un fuerte jalón cuando bajó para convivir con sus fans en el Kaseya Center de Miami, Florida.

Así fue el fuerte jalón que sufrió Billie Eilish en Miami

Durante el concierto del jueves 9 de octubre en Miami, Billie Eilish se acercó a sus seguidores de primera fila, a quienes saludó con una palmada.

En ese momento, un fan aprovechó para jalarle el brazo, lo cual terminó por desequilibrarla y lanzarla hacia la barricada, según se muestra en un video difundido a través de X (antes Twitter).

Los usuarios culparon a una mujer que portaba una bandana roja; sin embargo, en una segunda perspectiva de lo sucedido se puede observar que un hombre a un lado de ella es quien jala a la cantante.

Además, se puede apreciar mejor como un miembro del staff se acerca rápidamente para separar a este fan, empujándolo de manera violenta de regreso a la explanada.

De esta manera, es posible ver que el fan responsable portaba un bucket hat. La chica de la bandana roja se acercó después de ser arrojado, al tiempo que los elementos de seguridad se abalanzó en su contra.

En una tercera perspectiva, tomada por otro seguidor de Billie Eilish, se puede apreciar que la intérprete únicamente lanzó una mirada reprobatoria y siguió su recorrido debajo del escenario.

Hasta el momento, Billie Eilish no ha ofrecido declaraciones al respecto del incómodo momento que vivió en la primera de sus tres fechas en el Kaseya Center de Miami.

Seguirán los shows en Miami

Los videos del tenso momento en Miami surgieron el viernes 10 de octubre, un día después de que Billie Eilish comenzará su estadía de tres días en el recinto.

La cantante se presentará de nuevo este sábado 11 y domingo 12 de octubre, según está programado. Al momento, no se ha anunciado la implementación de nuevas medidas de seguridad para evitar incidentes.

Cabe destacar que dichos conciertos forman parte del “Hit me hard and soft Tour“.

En redes sociales, los fans de la también compositora condenaron el incidente en Miami:

“Gente como ésta lo arruinan para los fans de verdad”, dijo el usuario @bobussy.

“Esa persona debería haber sido expulsada porque… ¿qué demonios?”, escribió @buffys.

Algunas personas olvidan que los conciertos no son ‘meet and greet'”, reprochó @oddgirlsummer.

“Es por esto que no podemos tener cosas bonitas ni primeras filas”, condenó @SneakySeven7.

En un comunicado proporcionado a CBS News Miami, la Policía de la Ciudad de Miami indicó que el individuo fue expulsado del local, pero no proporcionó más información sobre el incidente. Se desconoce si fue arrestado o si enfrentará cargos.