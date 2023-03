Billie Eilish le pone el broche de oro a Estéreo Picnic 2023

Billie Eilish fue la encargada de cerrar el Festival Estéreo Picnic. Foto: J. Sosa

La cantante estadounidense Billie Eilish fue la encargada de cerrar el escenario principal del Festival Estéreo Picnic 2023 que se llevó a cabo en Bogotá, Colombia, con un show que fue pletórico.

Billie Eilish abrió su primera presentación en tierras cafetaleras con el tema “bury a friend” y repertorio también pasó por canciones como: “I Didn’t Change My number”, “NDA” y “Bad Guy”, los cuales fueron coreados por decenas de miles de colombianos que se dieron cita para ver a las californiana.

Foto: J. Sosa

Acompañada de su hermano Finneas O’Connell y del baterista Andrew Marshall, Billie Eilish cerró de forma espectacular las actividades en el escenario principal envuelta con una bandera colombiana.

Lil Nas X pinta de colores el Estéreo Picnic

Con una puesta en escena llena de colores, bailes frenéticos y canciones que pasan por géneros inclasificables fue la presentación del estadounidense Lil Nas X en Estéreo Picnic.

Lil Nas X en Estéreo Picnic. Foto: J. Sosa

El artista norteamericano prendió a los asistentes con temas como “Montero (Call Me by Your Name)”, “Batty Boy”, “Scoop” y “Rodeo” que aderezaba con su movimientos frenéticos.

A pesar de la fría noche bogotana, el cantante se despojó de gran parte de ropa y solo comentó “que fresca está la noche” pero siguió el desenfreno musical.

El tema más coreado fue su extraño hit “Old Town Road” que combina el country con el trap.

Más presentaciones en el último día de Estéreo Picnic

Elsa y Elmar triunfó en casa. Foto: J. Sosa

Bandalos Chinos puso a cantar a todo Colombia. Foto: J. Sosa

Villana Antillana brilló con un show energético. Foto: J. Sosa