“Soy para las chicas”: Billie Eilish sale del clóset

“¿No fue obvio?”, señaló la cantante estadounidense Billie Eilish al hablar sobre su atracción por las mujeres.

Billie Eilish talks about coming out at Variety’s Hitmakers event: “I kinda thought, wasn’t it obvious? I didn’t realize people didn’t know” pic.twitter.com/qPxY0cV73X

En entrevista por su reciente aparición en la revista Variety, señaló que su intención no era anunciarlo, además de no creer tener que informar sobre su orientación sexual.

“No, no lo hice, pero pensé, ¿no fue obvio?. Realmente no me di cuenta de que la gente no lo sabía (…) No creo en ello. Me pregunto ¿por qué no podemos simplemente existir? He estado haciendo esto durante mucho tiempo y simplemente hablé de eso. Whoops”.

Billie Eilish.