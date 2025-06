Billy Joel revela que intentó suicidarse dos veces en su juventud

GENERANDO AUDIO...

Billy Joel estrenó su documental “Billy Joel: And so it goes”. Foto: GettyImages

El legendario cantante Billy Joel confesó que intentó quitarse la vida en dos ocasiones tras tener una aventura con la esposa de su mejor amigo. Lo anterior se dio a conocer tras estrenarse su documental “Billy Joel: And so it goes”, en el Festival de Cine de Tribeca.

De acuerdo con el interprete de “Piano Man”, la culpa lo llevó a tomar decisiones drásticas: “Pensé que si tomaba muchos Nembutal, simplemente me iría a dormir”, dijo Joel, quien en ese entonces apenas tenía 21 años. Esta es la primera vez que el cantante se abre de manera tan directa sobre esta etapa de su vida.

El estreno llega en un momento delicado de salud para el cantante, de 76 años, que en 2024 culminó una residencia histórica de 10 años y 104 conciertos en el Madison Square Garden, pues hace unas semanas tuvo que cancelar su gira por Estados Unidos y Reno Unido tras ser diagnosticado con hidrocefalia.

Los médicos dijeron a Joel que los conciertos habían agravado sus problemas y reducido su audición, visión y equilibrio.

¿Qué llevó a Billy Joel a pensar en el suicidio?

La causa principal fue una experiencia devastadora: tuvo una relación sentimental con la esposa de su mejor amigo, el baterista Jon Small, su compañero de banda en “Attila”, lo que lo sumió en una fuerte crisis emocional.

El romance so solo terminó con la relación, sino también con la banda.

Aunque intentó quitarse la vida dos veces, ninguna fue exitosa. En el primer intento, ingirió un frasco completo de pastillas para dormir, pero despertó en un hospital. En el segundo, su motivación fue diferente: “Pensé que si lo intentaba de nuevo, tal vez me tomarían en serio”, dijo Joel.

En ese segundo intento bebió una botella de “Lemon Pledge” y fue a dar de nuevo al hospital; su amigo Jon Small lo llevó al hospital y finalmente se reconciliaron.

Este periodo ocurrió antes de su salto a la fama. Luego de sus intentos de suicidio, el cantante fue ingresado en un hospital psiquiátrico en Long Island, experiencia que más tarde transformaría en música.

Billy Joel, resiliencia y carrera

A pesar de estos inicios marcados por el sufrimiento, Billy Joel logró convertirse en una leyenda de la música con más de 160 millones de discos vendidos. Su historia muestra que incluso las figuras más icónicas han enfrentado momentos profundamente humanos.

“Billy Joel: And So It Goes” se estrenará en HBO en julio.