Bizarrap triunfa en Estéreo Picnic con canción de Shakira y Chemical Brothers desatan la locura

Bizarrap triunfa en el Festiva Estéreo Picnic.

Durante la tercera jornada de actividades del Festival Estéreo Picnic que se lleva a cabo en la ciudad de Bogotá, Colombia, se presentó el DJ y productor argentino Bizarrap que triunfó con su canción junto a Shakira, así como The Chemical Brothers que desataron la locura de los asistentes.

Bizarrap se ha convertido en un generador de éxitos instantáneos por sus colaboraciones a través de sus llamadas Music Sessions donde ha podido compartir el estudio con cantantes como Nathy Peluso, Alemán, Residente y muchos más.

Bizarrap en Estéreo Picnic.

Precisamente, el argentino presentó su DJ set en el Festival Estereo Picnic con todas estas colaboraciones, sin embargo, la tiradera que grabó junto a Shakira fue el tema más coreado por las decenas de miles de fanáticos que abarrotaron el escenario.

The Chemical Brothers prende al máximo el Estéreo Picnic

El dúo británico de música electrónica, The Chemical Brothers, se presentó como uno de los actos estelares en la tercera jornada de actividades del Festival Estéreo Picnic y lograron desatar la locura gracias a sus poderosas mezclas.

Chemical Brothers en Estéreo Picnic

Los británicos abrieron su show con su hit “Block Rockin’ Beats” y de ahí para delante no aflojaron ni un poco con temas como: “Hey Boy Hey Girl”, “Out of Control”, “Do It Again” y “Star Guitar”.

Cabe resaltar que el show de luces y visuales que acompañan cada una de las canciones presentadas por los Chemical Brothers son realmente asombrosos e hipnóticos, incluso la agrupación cuenta con un par de robots gigantes que lanzan rayos de luz por los ojos.

Otras presentaciones en el tercer día de Estéreo Picnic

El rapero argentino Trueno fue una sensación en Estéreo Picnic.