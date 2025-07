GENERANDO AUDIO...

En todo el mundo se despiden de Ozzy Osbourne, leyenda del rock. Foto: AFP

El mundo de la música está de luto, tras darse a conocer la muerte de Ozzy Osbourne, líder de Black Sabbath, quien falleció este martes 22 de julio, a los 76 años y varias personalidades se despiden de Ozzy Osbourne, pues marcó una época dentro de la música a nivel mundial.

Así se despiden de Ozzy Osbourne

El también llamado “Príncipe de las Tinieblas” se convirtió en un icono; fue pionero de la música heavy metal y así lo despide el mundo de la música:

La cuenta oficial de Ozzy Osbourne

Ahí se publicó un mensaje donde se dio a conocer su muerte y que en sus últimos momentos estuvo rodeado de su familia. “Pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en este momento. Sharon, Jack, Kelly, Aimee y Louis”.

Black Sabbath, le dice adiós a su líder

La cuenta oficial de la banda formada en 1968, en Birmingham, posteó una imagen de la última presentación que tuvieron, un concierto homenaje celebrado el pasado 5 de julio. Dicha foto fue acompañada con sólo un mensaje corto: “Ozzy Forever”.

Metallica

Metallica, una de las bandas emblemáticas del rock, publicó en sus redes sociales una imagen de los integrantes de la banda con Ozzy hace algunos años. Los integrantes de esta banda estadounidense se despiden de Ozzy Osbourne con posteo en su cuanta de Instagram, junto con un emoji de un corazón roto, la publicación rápidamente se llenó de mensajes de condolencias.

Tom Morello

Thomas Baptist Morello​, más conocido como Tom Morello, guitarrista, cantante, compositor y activista estadounidense, conocido por su paso en las bandas como Rage Against the Machine y Audioslave, le dedicó un “Dios te bendiga, Ozzy”:

Elton John

El músico británico le dedicó grandiosas palabras, como “Fue un querido amigo y un gran pionero que aseguró su lugar en el panteón de los dioses del rock: una verdadera leyenda.”:

Ronnie Wood

Ronald David “Ronnie” Wood, músico y compositor británico, conocido principalmente por ser uno de los miembros oficiales de The Rolling Stones, escribió “Estoy muy triste por la muerte de Ozzy Osbourne. Qué hermoso concierto de despedida tuvo en Back To The Beginning en Birmingham.”:

Jason Momoa

El reconocido actor compartió “Te quiero mucho, @ozzyosbourne. Todo mi aloha, @sharonosbourne y ohana. Descanse en paz.”:

Aston Villa

El club británico compartió un mensaje: “Los pensamientos de todos en Aston Villa están con su esposa Sharon, su familia, amigos e innumerables fanáticos en este momento extremadamente difícil.”:

Así se despiden de Ozzy Osbourne; las condolencias y pensamientos para su familia se seguirán registrando a lo largo de los siguientes días.