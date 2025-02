GENERANDO AUDIO...

Ozzy Osbourne, cantante de Black Sabbath. Foto: Reuters

La formación original de la legendaria banda de heavy metal Black Sabbath se reunirá por primera vez en 20 años en un concierto único en Birmingham, el 5 de julio, anunciaron el miércoles los organizadores.

El espectáculo en la ciudad natal de la banda contará con la presencia de Ozzy Osbourne, el guitarrista Tony Iommi, el bajista Geezer Butler y el baterista Bill Ward.

El grupo fue pionero de la música heavy metal a principios de la década de 1970 con éxitos como “War Pigs”, “Paranoid” o “Iron Man”.

Desde su último concierto juntos en 2005, Black Sabbath ha tocado en reuniones parciales, pero nunca con su formación original.

Black Sabbath tocará junto con Metallica

Black Sabbath, en lo que se anuncia como su último concierto, encabezará un cartel de bandas como Metallica, Slayer, Pantera, Alice in Chains, Lamb Of God y Anthrax en el evento de Villa Park.

Las ganancias del espectáculo, llamado “Back to the Beginning”, se donarán a organizaciones benéficas, entre ellas Cure Parkinson, el Hospital Infantil de Birmingham y Acorn Children’s Hospice.

Osbourne, el carismático líder del grupo que abandonó la banda en 1979 debido a problemas con las drogas y el alcohol y siguió una exitosa carrera en solitario, dijo en 2020 que había sido diagnosticado con la enfermedad de Parkinson.

“Es (…) hora de que devuelva algo al lugar donde nací”, dijo Osbourne, de 76 años, en un comunicado. “Qué bendición poder hacerlo con la ayuda de la gente a la que quiero. Birmingham es el verdadero hogar del metal”.

También habrá un grupo repleto de estrellas que acompararán a la banda: Billy Corgan (The Smashing Pumpkins), Tom Morello (Rage Against the Machine), Fred Durst (Limp Bizkit), Jonathan Davis (Korn) y Wolfgang Van Halen.

Las entradas saldrán a la venta el 14 de febrero.