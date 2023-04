¿A qué hora y dónde ver la presentación de BLACKPINK en Coachella 2023?

Es la segunda vez que BLACKPINK se presenta en Coachella. Foto: Getty Image

BLACKPINK, integrado por Lisa, Jisoo, Jennie y Rosé, se vuelven a presentar en el festival de Coachella, por segunda vez, pero en este 2023 serán el acto principal este sábado 15 donde interpretarán algunos de éxitos, por lo que te decimos la hora de su show y cómo verlo.

Tras la presentación de Bad Bunny ayer en Coachella 2023, ahora los fanáticos del k-pop podrán cantar y bailar los éxitos de BLACKPINK en el escenario principal de Modesto, California.

Hora y dónde ver la presentación de BLACKPINK en Coachella 2023

BLACKPINK se presentará este sábado 15 en el escenario que se llama igual que el festival y lo harán a las 22:00 horas, tiempo del centro de México, y se podrá seguir a través del canal de YouTube de Coachella.

Además de su presentación de hoy, el grupo volverá a pisar el escenario de Coachella el próximo sábado 22 de abril.

BLACKPINK en México

Después de su actuación en Coachella, la girl band coreana en pisará tierras mexicanas y lo harán los días 26 y 27 de abril en el Foro Sol de la Ciudad de México, donde los boletos se agotaron en minutos tras haber salido a la venta.

Desde que BLACKPINK se dio a conocer en 2016 se convirtió en un fenómeno musical y posicionando sus canciones como éxitos mundiales, entre los que destacan “Kill this love”, “Boombayah”, “How you like that”, “Pink venom”, “Ice cream”, solo por mencionar algunas.

Además de las canciones como grupo, Lisa, Jisoo, Jennie y Rosé han lanzado material como solista, donde destacan “Money” de Lisa y la más reciente “Flowers” de Jisoo, y que podrían ser escuchados tanto en el festival de Coachella como en su próxima visita a México.