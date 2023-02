Blanca Guerra extiende invitación a Guillermo del Toro a los premios Ariel

Blanca Guerra invita a Guillermo del Toro a asistir al Ariel. Foto: Gettyimages.

El pasado mes de noviembre La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas informó que suspendería “hasta nuevo aviso” la convocatoria a los Premios Ariel del 2023 por una “grave crisis financiera” que atraviesa la institución, Guillermo del Toro estalló en su cuenta de Twitter contra esta resolución e incluso se ofreció a cubrir con el costo de las estatuillas del evento. La ex presidenta de la Academia, Blanca Guerra, aseguró que sería de más ayuda que acudiera él y los otros cineastas de talla internacional.

La actriz mexicana aseguró a UnoTV.com que los actores, directores o fotógrafos mexicanos no deberían de tener que hacerse cargo económicamente del la Academia Mexicana de Cine, pues considera que el gobierno es quien debe apoyar a ese organismo e invitó a del Toro a acudir al Ariel: “Yo creo que ayudarían más si en cada ceremonia se hicieran presentes”.

Blanca Guerra añadió que este tipo de Academias y organismos, no solo defienden la industria, también hacen mucho por la preservación y de la historia del cine: además hacen una crítica profunda sobre qué se está haciendo dentro de las producciones de cine de cada año.

“El estado es quien debe apoyar para que ese organismo se posicione de tal manera para que llegue a ser autosuficiente”, aseguró la actriz (…) no puede desaparecer, aunque a veces, pues no hay el presupuesto para empezar a preparar la ceremonia del Ariel, se puede hacer una pausa, un alto en el camino no está mal”, finalizó Blanca.

¿Qué dijo Guillermo del Toro?

El director mexicano Guillermo del Toro alzó la mano para que la entrega del Ariel 2023 se realice, tras darse a conocer que se cancelaba por una “grave crisis económica”.

En el primer mensaje que publicó Guillermo del Toro escribió que no quería entrar en política y que para “buscar soluciones y mantener los Ariel para aquellos que hacen un cine que propone y que da presencia a México” se ofrece a cubrir el costo total de las estatuillas.

Ver más 1/3 Todo mundo viendo el partido, pero lanzo esto. Sin entrar en política. Para buscar soluciones y mantener los Arieles para aquellos que hacen un cine que propone y que da presencia a México: Ofrezco personalmente cubrir el costo total de las estatuillas del Ariel- — Guillermo del Toro (@RealGDT) November 26, 2022

En el segundo mensaje ofrece ayudar para que la ceremonia se realice “tanto como sea posible” y remató diciendo que “la Academia y las películas que estimula, NO son las que los bots usan como argumento -son las que pelean por tiempo en pantalla y que mantienen nuestro cine- esta forma de arte, muy real y muy valorada”.

Y terminó expresando que “no resto a nadie. Hay que hallar soluciones. Las culpas no sirven. Las soluciones ayudan. Vamos a ello”.

¿Quién es Blanca Guerra?

Blanca Guerra Islas es una actriz que nació en la CDMX el 10 de enero de 1953, estudió algunos semestres de la carrera de Odontología, sin embargo, su pasión por la actuación la obligaron a abandonar la escuela para entrar al Centro Universitario de Teatro, en la UNAM.

Debutó en cine con la película La loca de los milagros (1975), dando inicio a una notable trayectoria actoral, desarrollada principalmente en televisión, con cintas como Pedro Páramo (1978), Estas ruinas que ves (1979), Como México no hay dos (1981) y “De qué manera te olvido”, al lado de Vicente Fernández.

En la última década, la actriz ha participado en Niñas mal (2007), La zona (2007), Bajo la sal (2009) y actualmente forma parte del elenco de la serie “Horario Estelar” de Star+.

Blanca Guerra fue nombrada en 2013 titular del Comité Coordinador de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC). Estuvo dos años en el cargo