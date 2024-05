Blink-182 volverá a México: cuándo, dónde y fechas para la venta de boletos… ¿ahora sí vendrán?

¿Siempre sí? Anuncian el regreso de Blink-182 a la CDMX – Foto: AFP

Blink-182 volverá a la Ciudad de México luego de que cancelara tres de sus cuatro conciertos programados para abril de este año en el Palacio de los Deportes. En esta ocasión, Travis Barker y compañía volverán a un recinto más grande para una sola fecha en la capital mexicana.

¿Cuándo y dónde será el regreso de Blink-182 a la CDMX?

Como parte de su “Latin American Tour 2024“, Blink-182 se presentará el sábado 9 de noviembre en un renovado Foro Sol de la Ciudad de México, anunció Ocesa en sus redes sociales.

“Después de casi 20 años, las leyendas del punk rock Blink-182 regresarán este año al Foro Sol el 9 de noviembre con su tour más grande hasta la fecha, una colosal gira mundial con Mark Hoppus, Tom DeLonge y Travis Barker reuniéndose por primera vez en casi 10 años”. Ocesa

Hasta el momento, la banda californiana de punk-pop no ha anunciado otra fecha, a pesar de que en su anterior visita estaba programada para presentarse en tres fechas del Palacio de los Deportes.

¿Cuándo comenzará la venta de boletos?

La preventa exclusiva para clientes de Citibanamex comenzará el miércoles 5 de junio a las 14:00 horas; un día después, a la misma hora, arrancará la venta para el público general a través de Ticketmaster.

Al momento, no se han anunciado los precios oficiales para el concierto de Blink-182 en el Foro Sol y sólo se podrá adquirir ocho boletos por persona.

¿Ahora sí le cumplirá Blink-182 a sus fans de la CDMX?

Blink-182 estaba programado para presentarse en el Palacio de los Deportes el pasado 2, 3, 5 y 6 de abril. Sin embargo, la agrupación canceló las tres últimas fechas argumentando una enfermedad.

Además de la primera fecha en la capital mexicana, la banda estadounidense consumó su show del sábado 20 de marzo en el Tecate Pa’l Norte.

En aquel momento, se dio a conocer que Mark Hoppus, bajista y covocalista de Blink-182, presentó graves problemas en la garganta que se agravaron durante su estadía en México.

Los fans mexicanos ya no les creen

Cuando se anunció la cancelación de abril, los fans del grupo se molestaron debido al historial de cancelaciones. Un año antes, Travis Barker se lastimó la mano, y Blink-182 canceló su aparición en el Tecate Pa’l Norte de 2023.

“Es momento de dejar ir racita, adiós Blink“, “¿qué hago con este dolor?” y “ya no los vuelvan a traer y ya no les compren. por favor, qué falta de respeto“, fueron algunos de los comentarios de sus fans hace dos meses.

Con el reciente anuncio de su regreso a México, los fans aprovecharon para reafirmar su desconfianza con Blink-182 por su constante tendencia a cancelar sus presentaciones en tierras mexicanas.

“Ya no les creo nada” y “sorprendente, 10 minutos y no han cancelado”, expresaron los seguidores. Incluso, un usuario denunció que no ha recibido el reembolso de la fecha anterior.