Blink-182 cancela uno de sus conciertos en el Palacio de los Deportes; así será el reembolso

Blink-182 cancela uno de sus conciertos en CDMX.

Blink-182 canceló uno de sus conciertos del Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México. A través de un comunicado en X (antes Twitter) Ocesa informó que la fecha del miércoles 3 de abril se “canceló por enfermedad”.

La empresa de entretenimiento también dio a conocer los lineamientos para los respectivos reembolsos del concierto de Blink-182.

“Si realizaste tu compra en línea, el reembolso se verá reflejado automáticamente en la tarjeta con la que adquiriste tus boletos. Este reembolso se reflejará de acuerdo con los tiempos establecidos por tu institución bancaria”, dice el documento.

Y agrega: “Si tu compra la hiciste en taquillas o Centros Ticketmaster, podrás acudir a solicitar tu reembolso a partir del 8 de abril, en el mismo lugar donde realizaste la compra.

Ver más Información importante sobre el concierto de hoy de blink-182 en el Palacio de los Deportes.⚠️ pic.twitter.com/KloIHwuSxY — Ocesa Total (@ocesa_total) April 3, 2024

Desde el show que dieron en el Palacio de los Deportes el pasado 2 de abril, la banda mencionó que Mark Hoppus tenía problemas de garganta.

“Me siento bien, excepto que mi garganta arde cada vez que trago o hablo… No sé lo que hoy me depara. Mi garganta todavía se siente como lava… Me paré frente a 18.000 personas, apestó pero hice lo mejor que pude porque amo a Blink-182 y los amo a todos”, dijo el bajista en sus redes sociales.

¿Qué sucederá con las siguientes fechas?

Pese a la cancelación del concierto de Blink-182 de este miércoles el resto de las fechas siguen en pie, según Ocesa.

“Los eventos de Blink-182 del 5 y 6 de abril se realizarán según lo programado”, destacó la promotora de conciertos.