¿Tenoch Huerta fue descartado en otro proyecto? Blue Demon Jr. responde tras polémicas del actor

El actor mexicano Tenoch Huerta, acusado de ser un “depredador sexual”, no se le consideró para participar en el elenco de la película The Demon, así lo confirmó una de las leyendas de la lucha libre mexicana Blue Demon Jr.

¿Por qué no saldrá en la película?

“Definitivamente no, no por ningún problema, es porque no lo teníamos contemplado”, aseguró Blue Demon Jr.

Al ser cuestionado sobre la situación por la que atraviesa Tenoch Huerta, el también empresario prefirió mantenerse al margen: “guardo mi distancia, cada quien debe arreglar sus problemas y no hablo de lo que no sé”.

Lo anterior lo informó el luchador en el programa De Primera Mano

El legado de Blue Demon se sigue expandiendo, puesto que se tiene en puerta tanto la película como la serie, sin embargo, no hay tantos detalles sobre de qué tratarían los proyectos de la leyenda de la lucha.

Problemas de Tenoch Huerta

La saxofonista María Elena Ríos acusó al actor Tenoch Huerta de cometer “stealthing”, además, aseguró que es un “depredador sexual”.

El término “stealthing” significa “sigiloso” o “secretamente”, y es una práctica en la que, según la Cámara de Diputados, se idealiza el “derecho de los hombres a propagar ‘su semilla’”. Consiste en no utilizar el preservativo durante una relación sexual, dañarlo o quitárselo, sin consentimiento de la pareja o sin que la pareja se dé cuenta. Lo que implica una violación al consentimiento previo de la pareja.

Del filme del cual sí se retiró por el problema en el cual está en vuelto es de “Manolo Caro”

“Ante el impacto de las recientes declaraciones sin fundamento de María Elena Ríos y el daño que han causado, no me queda más remedio que retirarme de la película. Mi enfoque ahora es simple: continuar con el proceso de restauración de mi reputación”, explicó el actor.