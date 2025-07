Blur no está acabado: Dave Rowntree asegura que el grupo volverá

GENERANDO AUDIO...

Blur no está acabado y regresará. Foto: AFP

Aunque Damon Albarn ha insinuado que Blur podría haber llegado a su fin, el baterista Dave Rowntree tiene otra perspectiva: “Blur definitivamente hará otra cosa”, afirma con seguridad, mientras presenta su próximo libro de fotografías inéditas de los inicios de la banda.

Rowntree, de 61 años, encontró por casualidad una vieja caja con imágenes que él mismo tomó en los años 80, cuando el grupo británico apenas comenzaba su trayectoria. “En mi memoria eran simples fotos de vacaciones”, comenta. Sin embargo, ahora las reconoce como un valioso testimonio de “nuestra emoción por hacer todo tipo de cosas por primera vez”.

El libro, titulado “No One You Know: Dave Rowntree’s Early Blur Photos”, saldrá a la venta el 9 de septiembre. Las imágenes, espontáneas y en ocasiones desenfocadas, ofrecen una mirada íntima a los primeros pasos del cuarteto de britpop integrado por Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James y el propio Rowntree. A veces aparece también el jefe de iluminación, Dave Byars.

“Dábamos conciertos muy pequeños ante muy poca gente. Tocábamos una música que no estaba de moda en esa época”, recuerda el músico, que además de baterista ha sido político en el Partido Laborista. Las fotos retratan no solo la escena musical alternativa de ese momento, sino también el espíritu juvenil de una banda que más tarde despegaría con himnos como “Girls & Boys” y “Song 2”.

A pesar de las pausas y reuniones, la más reciente en 2023 con el álbum The Ballad of Darren y su respectiva gira mundial, el futuro de Blur sigue siendo incierto.

Albarn, ocupado con otros proyectos como Gorillaz o su revisión de Mozart, ha hablado públicamente sobre el posible final de la banda. Pero Rowntree disiente: “Me parece que no se ha acabado”, dice. “No hay un plan, Blur realmente no funciona así. Es un poco como si funcionáramos sobre la marcha”.

El regreso de otras bandas icónicas del britpop como Oasis, que arrancan gira de reconciliación este viernes en Cardiff, y Pulp, también ha reavivado el interés por el género. No obstante, Rowntree es cauto al evaluar este fenómeno. “Cada vez es más difícil ganarse la vida vendiendo música grabada, los músicos deben buscar otras formas de ganarse la vida”, afirma. “Muchas bandas se ven empujadas a volver a la carretera”.

Aunque considera positivo que la música siga viva en los escenarios, reconoce que este modelo beneficia sobre todo a los grandes nombres. Además, la tarificación dinámica, que eleva el costo de los boletos según la demanda, ha generado controversia. La gira de Oasis, por ejemplo, ha sido criticada por el alto precio de sus entradas.

“Es un arma de doble filo, ¿verdad?”, reflexiona Rowntree. “Por un lado, realmente me alegra que estén de gira (…) pero es una pena que las buenas entradas ahora sean tan caras”. El baterista incluso compró una para el concierto, pero no podrá asistir. “¡Tuve que dársela a un amigo!”, bromea.

Blur, al parecer, aún tiene algo que decir. Y mientras tanto, los fans podrán echar un vistazo nostálgico a sus orígenes gracias a la lente de quien marcó el ritmo de una de las bandas más influyentes del britpop.