Bobby Pulido se postula para el Congreso por el Partido Demócrata en Texas

Bobby Pulido lanza su candidatura. Foto: Getty Images

El cantante texano Bobby Pulido, ícono de la música tejana desde los años noventa, sorprendió al anunciar su candidatura para representar al Distrito 15 de Texas en el Congreso de Estados Unidos por el Partido Demócrata.

Con más de 30 años de trayectoria y éxitos como “Desvelado” o “Se murió de amor”, Bobby Pulido deja los escenarios para dar un giro radical a su carrera y asegura que la decisión la tomó después de meses de oración, conversaciones familiares y pláticas con residentes de la región. “Hoy comienza una nueva etapa. Estoy listo para emprender este camino junto a ustedes”, escribió en sus redes sociales.

De los escenarios a la política

“Tal vez me conozcan como el cantante Bobby Pulido, pero soy José Roberto Pulido Jr, hijo de un inmigrante agricultor, un hijo de Edinburg…”, expresó en un video promocional de casi dos minutos en el que aparecen imágenes de su ciudad natal, fotografías familiares y escenas del campo texano.

“No voy a quedarme quieto mientras el sur de Texas, que me lo ha dado todo a mí y a mi familia, es dividido por personas que no conocen nuestra cultura ni nuestra forma de vida”, agregó.

Pulido buscará un lugar que actualmente ocupa la republicana Mónica de la Cruz, primera en representar a este distrito históricamente demócrata. En su camino primero deberá superar las primarias de su partido, donde competirá contra la doctora Ada Cuellar.

Pulido dijo que no es “Team Red” (Equipo Rojo) o “Team Blue” (Equipo Azul), en referencia a los partidos estadounidenses, republicano y demócrata respectivamente, sino que él le habla al sur de Texas diciendo “soy de tu equipo”.

Su mensaje político

En entrevista con Rolling Stone, Pulido explicó que su agenda estará centrada en tres ejes, inmigración, salud y economía. El cantante criticó tanto las políticas de fronteras abiertas impulsadas en el pasado por Joe Biden como las deportaciones masivas promovidas por Donald Trump.

“Parece que solo hay dos opciones: dejar entrar a todos o expulsarlos a todos. Y eso no es una política. El miedo está afectando nuestra economía local”, advirtió.

También señaló que agricultores y constructores en la región sufren la falta de personal debido a la ausencia de una reforma migratoria efectiva, lo que encarece costos y frena el desarrollo económico.

Ante quienes ponen en duda su candidatura por su trayectoria artística, Pulido responde con firmeza:

“No los culpo. He sido extremadamente cuidadoso al no mezclar la política con mi carrera. Entiendo si alguien dice: “¿Qué sabe él? Es cantante”. Pero por eso se habla de los problemas. Y les diré esto: si alguien me juzgara por eso, especialmente en el distrito, también les pediría que fueran justos y se hicieran la misma pregunta: si votaron por el chico que era estrella de un reality show y por la mujer que ahora es nuestra congresista y vendía seguros en un centro comercial, ¿le hicieron la misma pregunta? En definitiva, solo pido justicia y que me den la oportunidad de escucharme hablar de los problemas”, expresó el cantante de música regional.

El reto electoral

El Distrito 15 de Texas, que se extiende desde McAllen hasta las afueras de San Antonio, cuenta con una población mayoritariamente latina (81%) y se ha inclinado hacia el conservadurismo en los últimos años.

Para Pulido, su origen mexicano-estadounidense y su cercanía con la comunidad serán su mayor fortaleza en campaña: “Conozco a la gente, sus valores y sus necesidades. Este es mi hogar”.

Con cinco nominaciones al Grammy Latino y ocho premios Tejano, Bobby Pulido inicia ahora una nueva etapa, la búsqueda de un escaño en Washington.