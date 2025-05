GENERANDO AUDIO...

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, los padres de Ale. Fotos: Cuartoscuro

La boda de Alejandra Capetillo en México se celebrará el sábado 24 de mayo en la Hacienda Zotoluca, ubicada en el estado de Hidalgo. En la ceremonia religiosa, la hija de los actores Biby Gaytán y Eduardo Capetillo unirá su vida a la de Nader Shoueiry, empresario de origen libanés.

Boda de Alejandra Capetillo en México: todo lo que se sabe del evento en Hidalgo

El vestido de novia

La influencer Alejandra Capetillo, quien comenzó su carrera en redes sociales tras mudarse a Madrid en 2022, confirmó que el vestido que usará en su boda fue diseñado por la española Lorena Formoso, a quien considera una de sus mejores amigas.

“Quería que mi vestido fuera algo emocional, que lo hiciera alguien a quien quiero mucho. Confío ciegamente en el buen gusto de Lorena, esa es la clave”

Publicó en redes sociales

A inicios de mayo, la joven viajó a México, donde se realizará la ceremonia, y el 12 de mayo confirmó que ya se encontraba en el país.

Despedida de soltera de Alejandra Capetillo en México

Durante su estancia en México, la influencer celebró su despedida de soltera, acompañada por amigas y su hermana Ana Pau Capetillo. En el festejo destacaron decoraciones con fotos de la pareja y mensajes emotivos por parte de los asistentes.

Usuarios en redes sociales bromearon con que Nader Shoueiry se parece al cantante Julión Álvarez, aunque la pareja no ha reaccionado a estos comentarios.

Detalles de la boda religiosa de Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry

El evento incluirá elementos de la cultura mexicana y libanesa, en honor al origen del novio. Según publicaciones en redes sociales, la pareja ha estado al tanto de los preparativos, incluyendo la elección de flores para la decoración.

La ceremonia en México se celebrará tras su boda civil, realizada en Madrid durante abril, con amigos como testigos. La pareja se comprometió el 20 de julio de 2024, después de tres años de relación.

Presencia de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo en la boda

La ausencia de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo en la boda civil en España generó especulaciones sobre un posible distanciamiento. Sin embargo, recientemente confirmaron que estarán presentes en la ceremonia religiosa.

“Ahorita, en el momento, estamos concentrados en la boda. En la boda, nada más…”, dijo Eduardo Capetillo ante medios de comunicación. “Así es”, agregó Biby Gaytán.

El regalo especial de Alejandra Capetillo a Nader Shoueiry

Inspirada por un objeto familiar, Alejandra le dio un reloj a su prometido. La influencer compartió que su madre le regaló un reloj al despedirse de ella antes de mudarse a España.

“Mi mamá tenía un reloj que yo le vi toda mi vida (…) el día que yo me fui de mi país para venirme a España, me agarró la palma de la mano y me puso su reloj…”, narró.

“Hoy me toca dar como regalo un reloj, es básicamente valorar el tiempo que vamos a pasar juntos… porque el tiempo pasa volando”, escribió en su cuenta.

¿Quién es Nader Shoueiry, esposo de Alejandra Capetillo?

Nader Shoueiry es un empresario de origen libanés y tiene 36 años. Se conoció con Alejandra Capetillo en 2022, cuando ella se mudó a Madrid. Desde entonces han mantenido una relación cercana, alejados del foco mediático de la familia Capetillo Gaytán.

En entrevista, Eduardo Capetillo Jr., hermano de la influencer, declaró que Nader es “un tipazo”.

