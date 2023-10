¿Los parientes incómodos? Ellos son los familiares que no estarían invitados a la boda de Michelle Salas

Michelle Salas no invitó Alejandra Guzmán a su boda. Foto: Cuartoscuro

La boda de Michelle Salas con Danilo Díaz es uno de los eventos más esperados en el mundo del espectáculo, desde que la modelo anunció su compromiso con el empresario en mayo de este año. La celebración ha causado revuelo para saber todos los detalles, así como quiénes son los invitados al magno evento de la integrante de una de las familias más famosas de México. Sin embargo, todo parece indicar que no todos están invitados, pues en la lista no figuran importantes nombres como el de Alejandra Guzmán y Rocío Banquells.

¿Quiénes no están invitados a la boda de Michelle Salas?

Alejandra Guzmán

Uno de los nombres que quedaron fuera de la lista de invitados fue el de Alejandra Guzmán, tía abuela de Michelle Salas. Fue la propia cantante quien reveló que no estaba considerada para asistir a la unión de la hija de Stephanie Salas y Luis Miguel, mostrando la división que existe al interior de la familia Pinal.

Al ser cuestionada sobre su invitación a la boda, Alejandra Guzmán se limitó a responder que le preguntaran a su hermana Sylvia Pasquel. Sin embargo, después dijo que no existe una pelea, sólo una diferencia de edades.

“Pregúntale a Sylvita que me quiere tanto… No es que nos hayamos peleado. Es que no tenemos mucho en común, incluyendo el padre y la edad… Generalmente, me llevo con mi hermano”.

Luis Enrique Guzmán

Si bien Luis Enrique Guzmán, quien se encuentra en polémica tras negar su paternidad sobre Apolo, no ha confirmado que no va a la boda de Michelle Salas, se cree que corre la misma suerte que su hermana Alejandra Guzmán. Por lo que no estaría contemplado como parte de los invitados a la lujosa celebración en donde la modelo lucirá, al menos, tres vestidos diferentes.

Frida Sofía

Aunque Frida Sofía no se ha pronunciado al respecto, se especula que es otra de las famosas que no estará en la boda de Michelle Salas. Desde hace años, entre las dos integrantes de la dinastía Pinal existe un distanciamiento luego de un fuerte enfrentamiento y recientes acusaciones por parte de la única hija de Alejandra Guzmán.

Además, luego de que Frida Sofía acusara a su abuelo, Enrique Guzmán, de abuso sexual, la empresaria se ha mantenido alejada de la familia.

Rocío Banquells

Otra hermana de Sylvia Pasquel, abuela de Michelle Salas, que no fue considerada como parte de los invitados a la boda fue Rocío Banquells. La cantante aseguró que, pese a conocer la famosa, no existe una relación cercana. Por este motivo, no fue parte de la lista de los asistentes a la unión de la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas.

“No voy a ir a la boda de Michelle porque es de familia mucho más directa. Y yo, pues, soy del lado Banquells un poco más alejada de Michelle… Con Michelle tengo años de no verla, la vi chiquitita, ya no la he tratado de grande. No soy muy cercana a ella”.

En entrevista con varios medios de comunicación, la cantante se sinceró y aseguró que estaría “padre” que le llegara la invitación.

“Estaría padre que me invitaran, pero no he sido requerida”.

¿Luis Miguel irá a la boda de Michelle? La gran incógnita

Luego de darse a conocer el compromiso de Michelle Salas, una de las grandes incógnitas es si Luis Miguel, padre de la joven, asistirá al enlace. Hasta donde se sabe, el “Sol” sí será parte de los invitados, aunque será la madre, Stephanie Salas, quien podría entregar a la joven en el altar, según informó Sylvia Pasquel.