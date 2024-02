Bon Jovi es reconocido como “Persona del año 2024” en gala previa a los Grammy

BON JOVI GRAMMY GALA PREVIA

Jon Bon Jovi fue reconocido este viernes como Persona del Año 2024 en la 33 edición de los premios MusiCares, la rama benéfica de la organización de los Grammy, que condecora cada temporada a alguna estrella de la música por su legado y labor filantrópica.

“Las personalidades que han recibido este premio antes son increíbles. Es un gran honor que me lo entreguen. Siento algo así como estar entrando al Monte Rushmore de la industria de la música”, afirmó el artista durante el evento que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Los Ángeles.

Los homenajeados anteriores incluyen a la cantante country Dolly Parton y al ícono del folk Joni Mitchell, así como a Bruce Springsteen y Paul McCartney.

Al aceptar el premio, Bon Jovi saludó a su amigo “The Boss”, Bruce Springsteen, incluso remembró la muerte de la madre de Springsteen a principios de esta semana.

“Él quería estar aquí esta noche por mí y te estaré eternamente agradecido”, dijo Bon Jovi, de 61 años.

La gala repleta de estrellas en Los Ángeles es una tradición anual previa a los Grammy de MusiCares, el ala caritativa de la organizadora Academia de la Grabación que recauda dinero para ayudar a los músicos necesitados.

Bon Jovi, reconocido y alabado en gala previa a los Grammy

En el evento, Bruce Springsteen interpretó un apasionante dueto con el rockero Jon Bon Jovi para honrar su distinción en la gala previa a los Grammy, mientras superestrellas como Paul McCartney bailaban en un evento cargado de orgullo por Nueva Jersey.

Los dos íconos del rock mantuvieron a una multitud de pie con divertidas interpretaciones del éxito de Bon Jovi “Who Says You Can’t Go Home” y “The Promised Land” de Springsteen.

Por su parte, la rockera de los 90 Melissa Etheridge, luciendo una chaqueta brillante y un sombrero de vaquero, aprovechó su poderosa voz para interpretar el blues “Blaze of Glory”, primer sencillo en solitario del cantante tras la ruptura de la banda, en honor a Bon Jovi, sobre quien dijo era el artista que los periodistas de la alfombra roja “han amado durante años”.

También, Jelly Roll, el rapero convertido en cantante de country que compite por el Grammy al Mejor Artista Nuevo, realizó una interpretación acertada de la favorita del glam rock arena “Bad Medicine” que provocó un sonoro aplauso desde la platea.

Y la leyenda del country-pop, Shania Twain, interpretó la poderosa balada “Bed of Roses”, mientras que Lainey Wilson, candidata a dos premios el domingo, presentó una versión twangificada de “We Weren’t Born To Follow”.

La noche terminó con una interpretación en conjunto entre numerosos músicos estelares del éxito “Livin’ On A Prayer”, después de que Bon Jovi pronunciara un discurso anunciando el “regalo” que significa la música.

“Cada vez que toco mi guitarra, recuerdo que tengo un mejor amigo para toda la vida. Ese instrumento jamás te decepcionará”, dijo.