Brad Pitt y su novia de 32 años estuvieron en playas mexicanas

Brad Pitt y su novia, la diseñadora de joyas Inés de Ramón, pasaron unos días en Cabo San Lucas, México según la revista People. La pareja fue vista disfrutando del Sol y el calor, incluso la nueva pareja del actor fue vista haciendo topless junto al ex de Angelina Jolie. A continuación te mostramos en UnoTV.com las imágenes.

Ver más

Una fuente de la publicación aseguró que la relación va en serio: “Está cansado de aventuras a corto plazo y romances que no van a ninguna parte. Ahora está hablando de establecerse y tal vez tener más hijos, y es gracias a Inés y las posibilidades que ella abrió para él”, compartieron.

Ver más

¿Quién es la nueva novia de Brad Pitt?

Inés nació en Nueva Jersey y se graduó de la Universidad de Ginebra en el 2013 con una licenciatura en Administración de Empresas.

Según su perfil en LinkedIn, desde el 2020 la pareja de Brad Pitt es la jefa de ventas al por mayor de la lujosa joyería, Anita Ko Jewelry, que tiene clientes famosos como Kourtney Kardashian y Hailey Bieber.

De Ramón estuvo casada con el actor Paul Wesley, en una íntima ceremonia en el año 2019, sin embargo, cinco meses después se divorciaron.

La primera vez que fue captada junto a Brad Pitt fue en la fiesta posterior del estreno de la película “Babylon” en Los Ángeles, evento en el que se les observó abrazados. Posteriormente fueron vistos en la celebración del cumpleaños 59 del ganador a un Oscar por la película “Once Upon a Time in Hollywood”..