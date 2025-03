“Estuve muerta por 5 minutos”: Brenda Bezares comparte lo que le pasó en una cirugía a corazón abierto

GENERANDO AUDIO...

Brenda Bezares. Foto: Cuartoscuro

Brenda Bezares volvió a causar polémica con una declaración, pues, ahora, la esposa de Mario Bezares, ganador de “La casa de los famosos México”, dijo ser una “sobreviviente”, pues tras ser sometida a una cirugía a corazón abierto, estuvo sin vida unos minutos.

“Soy una sobreviviente. Soy una niña que tuvo un problema de corazón abierto, desde los 5 años me lo detectaron, estuve muerta por 5 minutos”.

En entrevista con el programa “De primera mano”, la conductora aseguró que en su juventud presentó problemas de corazón, lo que la llevó a ser intervenida quirúrgicamente.

“Tengo una operación a corazón abierto. Me operaron a los 12 años… Tenía una comunicación interauricular, así nací. Los niños nacen con un pequeño soplo, regularmente se cierra a los 5 años cuando crecen, a mí no se me cerró, me creció más”.

De acuerdo con la famosa, en aquella época el panorama que le daban los médicos para un futuro no era del todo favorable para ella. Y aunque reveló que, por un tiempo, no sabía por qué siguió viviendo, aseguró que su misión era estar con Mario Bezares.

“En esa época no había los avances que hoy hay, y me dijeron que no iba a poder tener hijos, que no me iba a poder casar y veme aquí: vivita y coleando… Yo no me imaginé por qué Dios me permitió seguir viviendo y entiendo que ahora, tal vez mi misión era acá el señor (su esposo Mario Bezares)”

¿Brenda Bezares tiene secuelas actualmente?

La también cantante aseguró que, aunque han pasado varios años desde de su cirugía a corazón abierto, todavía presenta algunas secuelas y que se mantiene en tratamiento para el corazón.

“Yo sigo tomando medicamento para el corazón, de hecho, tengo unas pequeñas arritmias cardiacas, pero estoy muy bien tratada. Sí, se me ponen los labios morados, de repente, o las uñas, pero dentro de lo que cabe, estoy muy bien”