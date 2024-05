“Estamos recibiendo amenazas”: Brenda y Mario Bezares denuncian acoso por serie sobre homicidio de Paco Stanley

Brenda y Mario Bezares denuncian amenazas. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Mario Bezares y su esposa Brenda Bezares denunciaron públicamente ser víctimas de amenazas en redes sociales ante el estreno de la serie que relataría el homicidio de Paco Stanley.

En entrevista con el programa “Sale el sol”, Brenda Bezares confesó que las amenazas comenzaron con los avances que se dieron a conocer de la serie “¿Quién lo mató?”.

“No solo las consecuencias son trágicas. Hoy estamos recibiendo amenazas, hoy tenemos bullying en nuestras redes, hoy tenemos acoso. Mucha gente dice ‘es que no se están esperando a verla’ por los simples avances estamos recibiendo amenazas”

Por su parte, Mario Bezares alertó que se les está haciendo daño y pidió los dejen en paz y dejen de meterse con ellos.

“Un daño moral, un daño psicológico, espero en Dios que no sea en daño físico. Yo creo que ya es justo de que nos dejen en paz y que ya no se metan con nuestras personas”

De acuerdo con Mario Bezares, quien incluso estuvo preso durante el proceso de las investigaciones por el homicidio de Paco Stanley, una vez más buscan hacerlo ver como el “villano”. Además, destacó que lo plasmado en la pantalla no es verdad y hasta dijo, se trata de “atrocidades”.

“Vi un tráiler de esta serie con unas atrocidades y con unas mentiras… eso, que están haciendo no es cierto… Otra vez van a tratar que yo sea el villano que nunca fui”

El conductor de televisión aseguró que la situación escalará ante las instancias legales y que su equipo de abogados tomará cartas en el asunto.

“Nuestros abogados van a tomar cartas en el asunto. Se va a hacer el procedimiento como debe de ser”

En ese sentido, Brenda Bezares destacó que defenderán a su familia y explicó que no la muerte de Paco Stanley no puede ser retomado con ficción pues, según dijo, es un tema ya juzgado.

“En el pasado nosotros defendimos a nuestra familia con uñas y dientes, aquí no va a ser la excepción… No puedes tomar, sin permiso, el nombre alguien y hacer una situación o una historia que no concuerda… se tiene que hablar con verdades, con hechos… Esto no puede ser ficción, esto no puede ser una situación así, ¿por qué? Porque es un tema legal, algo que ya fue juzgado”