¡Todo un Sir! Brian May, guitarrista de Queen, recibe título de caballero

El guitarrista Brian May, de la legendaria banda de rock “Queen”, fue galardonado con el título de “caballero” por su contribución a la música, según la lista de honores que concede el rey Carlos III a fin de año.

El músico admitió que siente una responsabilidad renovada de “comportarse de una manera que beneficie al país y al resto de la población” tras recibir el título de caballero.

“Estoy feliz y agradecido de recibir este honor. Consideraré el título de caballero no tanto como una recompensa, sino más como un cargo, una comisión, para continuar luchando por la justicia, para ser una voz para aquellos que no tienen voz. Me esforzaré por ser digno, por ser ese Caballero de la Brillante Armadura”.

Brian May