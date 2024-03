Brian Peck: ¿quién es el exempleado de Nickelodeon al que Drake Bell acusó de abuso sexual?

Drake Bell, estrella juvenil de series como “Drake y Josh” reveló en la transmisión del 18 de marzo de ‘Quiet On Set: The Dark Side On Kids TV‘ que fue abusado sexualmente por Brian Peck, un exempleado de Nickelodeon.

En Unotv.com te decimos quién es este extrabajador de Nick que fue señalado por el también cantante por un presunto caso de abuso sexual.

¿Quién es Brian Peck, acusado de abuso sexual por Drake Bell?

Brian Peck fue entrenador de diálogo de Nickelodeon, según la revista People de Estados Unidos. Específicamente, trabajó en las series juveniles “The Amanda Show” y “All That” desde finales de los 90 hasta principios de los 2000.

Antes de dicho cargo, inició en la industria del entretenimiento como actor, apareciendo en películas de los 80 como “El regreso de los muertos vivientes” y la exitosa comedia “Growing Pains“, en la que fue doble de Alan Thicke.

Posteriormente, apareció en varios programas infantiles, como actor y entrenador de diálogo, incluidos “Boy Meets World“, “Kenan & Kel“, “The Amanda Show” y “What I Like About You“, de acuerdo con People.

Además, continuó trabajando en películas a principios de la década de 2000. Fue entrenador de actuación en “Holes“, protagonizada por Shia LaBeouf, y entrenador de diálogo en “Love Wrecked“, protagonizada por Amanda Bynes.

Fue arrestado en 2003: ¿por qué?

Brian Peck fue arrestado el 19 de agosto de 2003 por 11 cargos, incluidos actos lascivos con un menor, según un comunicado de prensa compartido por el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), retomado por la revista People.

En ese momento, la policía de Los Ángeles dijo que la investigación comenzó dos semanas antes, cuando “la familia del menor informó que Peck había abusado sexualmente del niño durante un período de seis meses”.

El LAPD dijo que los “actos lascivos con el menor ocurrieron hace aproximadamente dos años en la residencia de Peck” cuando él los entrenaba, pero no reveló el nombre de la víctima; más tarde se reveló que era Drake Bell, dice la publicación.

La sentencia a Brian Peck y los actores que lo apoyaron

En 2004, Brian Peck no refutó dos de los 11 cargos, incluida las relaciones orales con un menor de 16 años y la realización de un acto lascivo con un joven de 14 o 15 años. Fue sentenciado a 16 meses de prisión y fue registrado como delincuente sexual, aclara People.

En el documento, se revela que varios actores notables, incluidos James Marsden y las estrellas de “Boy Meets World“, Rider Strong y Will Friedle, escribieron cartas de apoyo al trabajador de Nick durante su sentencia.

No está claro cuánto sabían sobre los cargos quienes hablaron en apoyo de Brian Peck en ese momento.

Marsden, Strong y Friedle no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de People; sin embargo, Strong y Friedle abordaron previamente las cartas y sus apariciones en la audiencia de sentencia en su podcast, Pod Meets World.

Will Friedle dijo que Peck se había “congraciado” con su vida y que los había puesto “contra la víctima” al tergiversar los cargos. Agregó que ahora, mirando hacia atrás, cree que estaba sentado en la sala del tribunal “en el lado equivocado de todo”.

¿Qué hace Brian Peck ahora?

Brian Peck salió de prisión en 2005 y, un año después, fue contratado por Disney Channel para trabajar en “Zack & Cody: Gemelos en Acción“, protagonizada por Dylan y Cole Sprouse, donde hizo trabajos de doblaje durante tres episodios, pero no tenía interacción con el elenco o el equipo en el set, según Variety.

El medio informa que fue despedido inmediatamente después de que Disney Channel se enteró de su condena y sus voces en off fueron reemplazadas, de acuerdo con People.

Incluso después de ser despedido de “Zack y Cody” en 2006, Peck continuó apareciendo en una variedad de proyectos, incluidos “Bedtime Stories” de 2008, “Freaks of Nature” de 2015 y la serie “Anger Management” de 2012, según su página de IMDb. Su último papel fue en 2018 para una miniserie titulada “Animal Showdown“.

Los señalamientos de la estrella de “Drake y Josh”

Debido al “Show de Amanda“, Brian Peck comenzó a querer ser parte completa de la vida de Drake, lo cual lo incomodó, pero no dijo nada al respecto.

En 2001, al tener 15 años el actor narró que Peck lo agredió sexualmente mientras él despertaba una mañana acostado en un sofa, según reveló en ‘Quiet On Set: The Dark Side On Kids TV‘

“Me quedé helado, en estado de shock, sin saber qué hacer ni cómo reaccionar. No tengo ni idea de cómo salir de la situación”. Drake Bell

El actor y cantante añadió que si bien Brian se disculpó y aseguró que no volviería a pasar. Sin embargo, según las palabras del artista, los ataques no cesaron y se volvieron “brutales“.

“El abuso fue extenso, y se volvió bastante brutal. Realmente no sé cómo explicarlo en cámara. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no piensas en las peores cosas que alguien podría hacerle a alguien como agresión sexual, y eso responderá a tu pregunta? No fue cosa de una sola vez”, remató.