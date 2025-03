¿Se esfumó el “team mar”? Briggitte Bozzo habla sobre su relación con excompañeros del reality

GENERANDO AUDIO...

Briggitte Bozzo, exparticipante de “La casa de los famosos”. Foto: Cuartoscuro

Briggitte Bozzo habló de la relación que lleva con quienes fueron sus compañeros en “La casa de los famosos México”, Mario Bezares, Karime, Arath de la Torre y Gala Montes, quien ha dicho que tiene marcadas diferencias con la venezolana.

En entrevista con el programa “Sale el sol”, Briggitte confesó que, aunque en el programa se mantenían muy unidos, fuera del proyecto existe una distancia por la carga de trabajo que cada uno tiene.

“Tuvimos la suerte de tener todo el éxito saliendo de la casa… No es que nos hayamos separado. Intentamos estar lo más presentes que podemos, digo, los problemas de los demás no me incumben a mí, pero si me preguntan, yo estoy superbién”, confesó Bozzo.

Aunque confesó que con todos mantiene comunicación, reveló con quién se mantiene en constante plática y a quién ve más seguido.

“Con el que mejor me llevo es con ‘Mayito’ porque él es mi padre, obviamente me prometió en televisión nacional que iba a ser mi padre el resto de la vida. Con Arath igual tengo muy buena comunicación, su hija, la chiquita, siempre me escribe mensajes. Con Gala, de repente, cotorreamos. Con Karime, la veo un poco más porque como que ella y yo somos más apegadas, pero, honestamente, de que nos hayamos visto todos juntos, no se ha dado la oportunidad”.

Al ser cuestionada sobre si se llevaba bien con el polémico Adrián Marcelo, Briggitte Bozzo aseguró que sólo trataba de ser empática. Sin embargo, aseguro que fuera del reality show no tendría ese tipo de amistades.

“Dentro de la casa no te imaginas todo lo que pueda llegar a pasar. El hecho de estar encerrado y convivir con personas que normalmente te alejas porque no sientes buenas vibras y no te puedes llevar bien con cualquiera. Es una subida y bajada de emociones… No era como que llevarme. Intentaba ser empática con todos, ya que un encierro no es fácil. Sabes que afuera de la casa no tendrías ese tipo de amistades ni de relaciones”.

Además, Briggitte Bozzo aseguró que el reality es “muy fuerte” y reveló qué fue lo que hizo para poder entrar lo mejor preparada.

“Es un juego mental muy fuerte en el que tienes que estar consciente y trabajar mucho en tu mente, en las cosas que te puedan llegar a afectar… Trabajé mucho lo que era mi amor propio, mi mente… Cada quien va con una perspectiva o personaje diferente que no puedes usar una máscara durante todo el programa”