Brigitte Bardot fue intervenida a los 91 años. FOTO: Reuters

La actriz francesa Brigitte Bardot, de 91 años, regresó a su residencia en el sur de Francia después de ser hospitalizada brevemente para una intervención quirúrgica leve, informó su secretaría en un comunicado enviado a la agencia AFP.

La operación se realizó en el hospital privado Saint-Jean de Toulon, y, de acuerdo con el comunicado, el procedimiento “se llevó a cabo de forma satisfactoria”.

“Ahora descansa en su casa, no responderá a ninguna solicitud y agradece a todos que respeten su intimidad y tranquilidad”, señaló su equipo.

La actriz agradeció el apoyo y pidió privacidad

Bardot expresó su gratitud hacia quienes han mostrado preocupación por su estado de salud1 cuando se informó que se encontraba hospitalizada y aprovechó para agradecer al personal médico que participó en su recuperación.

“Brigitte Bardot da las gracias a todos los que se preocupan por su estado de salud y quiere tranquilizarlos, así como agradecer al equipo quirúrgico y a todo el personal que ha velado por su recuperación”, indica el comunicado.

Una vida retirada del cine y dedicada a los animales

Considerada una de las grandes figuras del cine francés, Brigitte Bardot dejó su carrera artística en la década de 1970 para enfocarse en la defensa de los animales, causa a la que ha dedicado gran parte de su vida.

Actualmente vive entre sus dos propiedades en el sur de Francia:

“La Madrague” , su célebre residencia en Saint-Tropez

, su célebre residencia en “La Garrigue”, ubicada en el interior, donde alberga animales y cuenta con una capilla privada

En una entrevista ofrecida en mayo a la cadena BFMTV, Bardot comentó que vive “como una granjera”, rodeada de sus animales, y que no utiliza teléfono móvil ni computadora, manteniendo un estilo de vida sencillo y alejado de los medios.

¿Quién es Brigitte Bardot, ícono eterno del cine francés?

Brigitte Anne-Marie Bardot, nació el 28 de septiembre de 1934 en París, Francia. Hija de Louis Pilou Bardot y Anne-Marie Mucel, vivió parte de su vida en el distrito tres.

Fue admitida en 1947 en el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza, a pesar de la rígida selección de estudiantes y un número limitado de lugares. Durante tres años asistió a las clases de ballet de Jeanne Schwartz​. Posteriormente trabajó con el coreógrafo ruso Boris Knyazev.

La actriz francesa se volvió un símbolo sexual de las décadas de 1950 y 1960. Cabe mencionar que debutó en el cine a los 18 años en 1952 en la película “Le trou normand”.

Brigitte Bardot fue conocida mundialmente por películas como “Y Dios creó a la mujer” (1956) y “El desprecio” (1963), continúa siendo un símbolo cultural de Francia, tanto por su legado cinematográfico como por su activismo en favor de los derechos de los animales.

También se convirtió en una de las pocas actrices europeas en tener la atención de las cámaras estadounidenses, colocándose también en el gusto del público americano.

Su entorno confirmó que su recuperación avanza positivamente y reiteró el llamado a respetar su privacidad durante este proceso.