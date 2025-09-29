Brincos Dieras suspende show por presuntas fallas técnicas 

GENERANDO AUDIO...

Brincos Dieras suspendió un show.

El payaso conocido como Brincos Dieras suspendió un show en Puebla debido a presuntas fallas técnicas, principalmente en cuestiones de sonido. El comediante alegó en su cuenta de TikTok que no todos los asistentes que pagaron su boleto escuchaban su presentación.

Antes de la realización del evento, el comediante indicó que todo había estado bien, pero a la hora de ya efectuarse su presentación, se habría percatado que algo no estaba bien.

Postura de Brincos Dieras

Brincos Dieras suspendió un show en Puebla porque quienes estaban sentados frente a su escenario escuchaban perfectamente el performance, pero dijo que lo de atrás no.

El show no se canceló

El comediante remarcó que su show no se canceló, pues sí se presentó, aunque luego no pudo efectuarlo como quería. Indicó que en próximas fechas se estaría anunciado el evento que reeemplazaría el que ya no pudo completar. Brincos dieras dijo que quienes compraron su boleto del evento suspendido, les será válido para el próximo.

¿Qué dicen las autoridades en Puebla?

Luego de que Brincos Dieras suspendió un show, a través de redes sociales, el gobierno de Puebla compartió lo siguiente:

“Convenciones y Parques, organismo responsable de la administración del Centro Expositor, comunica a la opinión pública que se deslinda de cualquier responsabilidad operativa, técnica o logística en relación con el show del comediante Brincos Dieras realizado el pasado sábado 27 de septiembre de 2025 en las instalaciones de dicho inmueble.” Gobierno de Puebla

Se indicó que Convenciones y Parques tiene como función principal la administración y el arrendamiento de sus diversos espacios a empresas o particulares para la realización de eventos de distinta índole, tales como congresos, ferias, conciertos y espectáculos.

Es fundamental señalar que el organismo únicamente facilita el recinto bajo un contrato de arrendamiento y no interviene de manera directa en la operación, producción, aspectos técnicos, contratación de personal, venta de boletos o logística general de los espectáculos organizados por los terceros contratantes. La responsabilidad total de la ejecución del evento recae en la empresa contratante con razón social FM Producciones, a través de su representante legal, Francisco Morales.