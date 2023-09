“Bring The Soul”, el documental de BTS que llega a Netflix

La película llegará a Netflix este 10 de septiembre. Foto: Big Hit Entertainment

BTS es una de las bandas más importantes de la música de los últimos años y en 2019 estuvieron de gira, la cual es retratada en la película “Bring The Soul”, y que está por llegar a Netflix.

En “Bring The Soul” se puede ver la vida de Jimin, Jungkook, V, RM, Suga, J-Hope y Jin, tanto arriba como abajo del escenario, así como los problemas que suelen enfrentarse como banda, cómo los solucionan y su gran hermandad durante su gira Love Yourself: Speak Yourself, realizada entre 2018 y 2019.

¿Cuándo se estrena en Netflix “Bring The Soul” de BTS?

La película tiene una duración aproximada de 1 hora 40 minutos y estará disponible en la plataforma a partir del domingo 10 de septiembre.

Además de ofrecer momentos destacados de sus multitudinarios conciertos en estadios de ciudades como Seúl, Londres, París, Los Ángeles y Nueva York, el documental se adentra en las rutinas y conversaciones de los integrantes del popular grupo de éxitos como “Dynamite”.

“Bring The Soul” no es la primera película de BTS, ya que la banda de k-pop tiene “Burn The Stage”, “Love Yourself In Seúl” y “Break The Silenc”.

Aunque la cinta, dirigida por Jun-Soo Park, ya se exhibió en cines de todo el mundo en 2019, ahora formará parte del catálogo de Netflix.

Además de la cinta en la plataforma, las “armys”, como se les conoce a las fans de BTS, podrán leer la biografía del grupo “Beyond the Story”, el cual llegará a México el próximo 7 de septiembre y ha sido traducido a 23 idiomas.