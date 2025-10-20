Britney Spears asegura que sufrió daño cerebral: “Mis alas fueron arrancadas”

GENERANDO AUDIO...

Britney Spears está en proceso de sanación. Foto: AFP

Britney Spears publicó un largo mensaje en su Instagram, donde aseguró que sufrió daño cerebral por lo que vivió en los últimos años.

La cantante de 43 años compartió un largo mensaje el pasado 19 de octubre, acompañado de una imagen donde se le ve montando un caballo con un vestido blanco, en un paisaje sereno, donde Britney relató un episodio oscuro de su vida en el que perdió completamente el control de su cuerpo y su mente.

El mensaje de Britney: “Me destruyeron por completo”

En su publicación, Britney escribió lo siguiente: “Hubo un período de 4 meses en el que no podía usar mi cuerpo. Ni siquiera podía caminar. Mis pies se detenían y no podía moverse ni una pulgada. Mi cuerpo se cerró por completo”.

Luego, agregó una frase que generó una fuerte reacción en redes: “Mis alas fueron arrancadas y el daño cerebral me ocurrió hace mucho tiempo… al 100 %”.

La cantante comparó este momento de su vida con la trama de la película “Maléfica” (interpretada por Angelina Jolie), en la que la protagonista es traicionada y despojada de sus alas, símbolo de libertad. Britney explicó que durante ese tiempo se sintió completamente anulada, tanto física como emocionalmente.

“La gente no tiene idea de los efectos de un trauma no tratado. El cuerpo lo recuerda incluso si tú olvidas. Mi cuerpo fue destruido y estoy aprendiendo a volver.” Britney Spears

Ex de Britney Spears publicará libro

La publicación ocurre en medio de nuevas tensiones con su exesposo Kevin Federline, quien estaría por lanzar un libro autobiográfico “You Thought You Knew” donde, según medios estadounidenses, revela detalles íntimos sobre su vida con Britney, incluyendo episodios que pondrían en duda su salud mental.

Aunque Britney no menciona a Federline directamente en su post, muchos seguidores interpretaron el mensaje como una forma de anticiparse o responder a las críticas que podrían surgir con la publicación del libro.

Además, en días recientes, la artista ha compartido otros mensajes en redes donde reflexiona sobre su proceso de sanación, su necesidad de libertad creativa y la importancia de recuperar el control sobre su propia narrativa.

Un trauma que sigue presente

Desde que se liberó de la tutela legal impuesta por su padre en 2021, Britney Spears ha hablado abiertamente sobre lo que considera una de las etapas más oscuras de su vida. En entrevistas, publicaciones y en su libro autobiográfico “The Woman In Me”, lanzado en 2023, la artista ha revelado abusos físicos, psicológicos y financieros.

En este nuevo mensaje, concluyó con una mezcla de tristeza y gratitud: “A pesar de todo, estoy bendecida de seguir viva. La niña dentro de mí sigue aquí y está aprendiendo a sanar”.