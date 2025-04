Britney Spears de paseo en San José del Cabo

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Este fin de semana Britney Spears fue vista en el Centro de San José del Cabo, Baja California Sur, como cualquier otro visitante del destino turístico.

La cantante estuvo acompañada en su recorrido por la plaza Antonio Mijares, por dos personas encargadas de su seguridad quienes, según comentarios en redes sociales, se portaron amables con los fans de la cantante.

Foto: Uno TV Foto: Uno TV

Esta ni es la primer ves que la interprete de éxitos como Toxic, o Ooops I Did It Again, se tomo fotos con quien se acercaban a saludarla. Consumió algunos artículos de los vendedores ambulantes que se encontraban en la Plaza, para luego de unos minutos, retirarse ante el aglomeramiento que se hacia comenzado a generar por su presencia.

Britney Spears se mudó a México por acoso de los paparazzi

Recordemos que la cantante desde el 2024, había dado a conocer que cambiaria su lugar se residencia a Los Cabos, Baja California Sur, como parte de su plan de estar lejos de los paparazzis de la prensa internacional, lo que causo asombro entre muchos de sus seguidores y dentro de su círculo artístico.

Aun así, no deja se estar en contacto con sus temas residencias en otras partes de la unión americana, pues tan solo el martes 18, fue captada su llegada en el Aeropuerto Internacional de Los Cabos en su Jet Privado.

Este fin de semana, fue captada en la Plaza Antonio Mijares, también en la zona de bares y restaurantes de Los Cabos.

