Britney Spears habla sobre su divorcio: “seis años es mucho tiempo”

Britney Spears estuvo casada 14 meses con Sam Asghari. Foto: AFP

La cantante estadounidense Britney Spears rompió el silencio tras su reciente divorcio de Sam Asghari, con quien estuvo casada durante 14 meses. Spears compartió sus sentimientos en un mensaje en su cuenta de Instagram, donde expresó su sorpresa y dolor por el fin de su relación.

Britney Spears utilizó su Instagram para compartir sus sentimientos sobre su reciente divorcio de Sam Asghari. La artista, quien acumula más de 42 millones de seguidores en la red social, publicó el mensaje en compañía de un video en el que se la ve bailando en el salón de su casa.

En el emotivo mensaje que acompañó al video, Spears reconoció sentirse sorprendida por el fin de su relación con Asghari, de 29 años. La cantante compartió: “Como todos saben, Hesam (referencia a Asghari) y yo ya no estamos juntos… 6 años es mucho tiempo para estar con alguien, así que estoy un poco sorprendida, pero… no estoy aquí para explicar por qué, ¡porque honestamente no es asunto de nadie! Pero ya no podía soportar el dolor, sinceramente.”

La noticia del divorcio fue inicialmente revelada el miércoles, y al día siguiente, medios como la BBC de Reino Unido tuvieron acceso a la petición de divorcio presentada por Asghari ante un tribunal de Los Ángeles. La petición citaba “diferencias irreconciliables” como el motivo detrás de la separación.

La relación entre Spears y Asghari comenzó en 2016 durante la grabación del videoclip de “Slumber Party”, en el cual Asghari actuaba. La pareja anunció su compromiso en 2021 y finalmente contrajo matrimonio en junio de 2022.

El divorcio llega después de un periodo significativo en la vida de Britney Spears. En 2021, la cantante logró poner fin a la tutela legal que su padre tenía sobre sus asuntos financieros y personales durante casi 14 años. Sam Asghari estuvo al lado de Spears durante este proceso, ganándose el apoyo de sus seguidores.

Desde su liberación de la tutela, Britney Spears ha estado más activa en los medios y en las redes sociales. Sus publicaciones, que a menudo incluyen videos en los que se le ve bailando y posando con poca ropa que han recibido felicitaciones y críticas por igual.