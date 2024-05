Britney Spears niega pelea con su novio en un hotel y culpa a su madre

Britney Spears en 2012 en el Beverly Hilton Hotel. | Foto: Shutterstock.

Britney Spears continúa en el ojo del huracán, y es que, después de que este miércoles se diera a conocer que la “princesa del pop” tuvo un ataque nervioso y que resultó lastimada después de tener una pelea con su novio Paul Soliz, la cantante apareció en Instagram para aclarar lo ocurrido y de lo cual culpa a su madre.

Hasta ahora se sabía, según reportes del diario estadounidense TMZ, que Britney se encontraba hospedada en el hotel Chateu Marmont de Los Ángeles, cuando supuestamente salió del recinto y comenzó a gritarse con su novio.

En las imágenes dadas a conocer por el sitio de noticias, se observa a Britney semidesnuda junto a su actual pareja, Paul Richard Soliz, a las puertas del hotel, debido a servicios de emergencia y una ambulancia llegaron al lugar tras ser llamados por los trabajadores.

¿Qué dijo Britney Spears de la polémica?

“Esta noticia es falsa. La verdad apesta, entonces… ¿Alguien podría enseñarme como mentir? Creo que necesito un espresso. No sé por qué siento que debo compartir esto, pero creo que es porque soy solo una chica tengo ganas de dar el coñazo. Me mudaré a Boston. Paz”, escribió en su perfil de Instagram Britney Spears tras la supuesta pelea con su novio.

En la publicación, la “princesa del pop” negó que tuvo una pelea con Soliz y que el motivo por el cual estaba lastimada del tobillo fue por una caída. También aseguró que la llegada de los paramédicos fue “ilegal”,.

“Anoche realmente me torcí el tobillo. Me caí y me siento avergonzada. Y eso es todo. Los paramédicos llegaron a mi puerta de forma ilegal y provocaron todo este revuelo innecesario, porque todo lo que necesitaba era hielo. Sé que mi pie se va mal, pero hay mierdas que simplemente pasan”, dijo la intérprete de “Toxic”.

También aprovechó para mostrar una imagen de su abogado, Mathew Rosengart, que según la artista, “es como un padre” para ella.

“Te adoro y te admiro, señor Mathew. Sinceramente no me importa y lo diré. Este hombre es maravilloso, es como un padre para mí y me ayudó a pasar anoche. Te adoro y admiro señor Mathew”, escribió en redes.

Britney culpa a su madre de hacer público lo ocurrido

De acuerdo con reportes de la prensa internacional, pocos minutos después de que la ambulancia abandonara las inmediaciones del lujoso hotel Chateau Marmont, Britney Spears culpó a su madre de hacer público lo ocurrido.

“¡Sé que mi mamá estuvo involucrada!. No he hablado con ella en 6 meses y ella llamó justo después de que sucediera antes de que salieran las noticias”.

Convencida de que su progenitora es la responsable de lo sucedido, la acusa de haberle tendido “una trampa. Ojalá tuviera abuelos. No la soporto”.