Britney Spears revela que abortó porque Justin Timberlake no estaba listo para ser padre

Justin Timberlake y Britney Spears anduvieron de 1999 a 2002. Foto: GettyImage

Britney Spears reveló que se embarazó cuando fue novia de Justin Timberlake, a inicios de los 2000, pero tuvo que abortar porque el cantante de N’sync no quería ser padre.

La cantante de “Toxic” publicará sus memorias en “The Woman in Me”, del cual la revista People publicó un extracto, donde se menciona el episodio que vivió con su entonces pareja Justin Timberlake.

“Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia junta. Esto sería mucho antes de lo que había previsto”, escribe Spears sobre el embarazo en el libro. “Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes”.

Y sobre la experiencia al someterse al aborto, Spears relató: “Hasta el día de hoy, es una de las cosas más agonizantes que he experimentado en mi vida”.

La cantante creció en una familia que no veía bien el aborto debido a la religión que seguían. Y aseguró que aún no sabe si fue la decisión correcta, pero aceptó el aborto.

“Estoy segura de que la gente me odiará por esto”, añadió y enfatizó que sus padres la infantilizaron y era como una niña-robot. “Si hubiera dependido únicamente de mí, nunca lo habría hecho. Y, sin embargo, Justin estaba seguro de que no quería ser padre.

En 2002, Britney Spears se convirtió en madre, nacieron sus dos hijos Sean Preston, de 18 años, y Jayden James, de 17, fruto de su relación con su segundo marido, Kevin Federline.

Mientras que Timberlake se casó con la actriz Jessica Biel y le dieron la bienvenida a su hijo Silas en 2015.

¿Cuándo empezó la relación entre Britney Spears y Justin Timberlake?

Britney Spears y Justin Timberlake se conocieron a los 11 años en el set de The Mickey Mouse Club y fue en una pijamada en donde se dieron su primer beso.

Años después, cuando ambos eran estrellas juveniles de la música, confirmaron su relación entre 1999 y 2002, que comenzó cuando ella tenía 17 años.

