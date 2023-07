Britney Spears: revelan video del golpe por parte del guardaespaldas de Victor Wembanyama

Britney Spears ha estado en medio de la polémica desde el jueves 6 de julio. Ésto debido a que un guardaespaldas de Victor Wembanyama golpeó a la “Princesa del Pop” cuando se acercó a saludar al basquetbolista. En redes sociales circula el video que revela el momento por el que el guardia terminó libre de cargos.

A través de redes sociales circula el video del golpe a Britney Spears, difundido primero por el medio estadounidense, TMZ. En las imágenes se puede ver a la artista tratando de alcanzar por la espalda al basquetbolista de los Spurs de San Antonio.

Cuando está a punto de alcanzar a Victor Wembanyama, el guardaespaldas Damien Smith estira la mano para impedir que se acerquen al deportista. Es posible apreciar que el guardia de seguridad apenas voltea a ver de quién se trata cuando su mano impacta con la mano de la cantante de 41 años.

Asimismo, se puede ver cómo Britney Spears, vestida con un top verde y pantalones negros, se detiene mientras el basquetbolista sigue su camino sin voltear a ver atrás.

Por la naturaleza del video, los usuarios de redes sociales se preguntan si el impacto fue intencional o accidental. “El hombre estaba haciendo su trabajo”, escribió un usuario de Twitter. Por otro lado, otro internauta comentó: “Maldita sea, la pobre Britney Spears, fue abofeteada por nada”.

Cabe destacar que la mayoría de comentarios en la publicación de Britney Spears le dan la razón al guardaespaldas de Victor Wembanyama. Incluso un usuario (Athens Steve) especuló que el guardia provocó que la intérprete de “Toxic” se golpeara con su propia mano.

Britney Spears describió la situación de la siguiente manera: “Decidí acercarme a él para felicitarlo. Había mucho ruido, así que toqué su hombro para llamar su atención (…) Su seguridad luego me devolvió la mano en la cara sin mirar atrás, en frente de la multitud. Casi me noqueó y me tiró las gafas”.

En el comunicado de Instagram, no sólo narró lo ocurrido. En él, también manifiesta que se trató de un acto “embarazoso, traumático, cruel y desmoralizante”.

Por su parte, Victor Wembanyama dijo en una entrevista que cree que Britney Spears lo agarró por detrás cuando entraba a un restaurante en un casino de Las Vegas, y que el equipo de seguridad con el que estaba empujó a la estrella del pop.

“No vi lo que pasó porque estaba caminando en línea recta y no me detuve. Esa persona me agarró por detrás, no en mi hombro, me agarró por detrás. Solo sé que la seguridad la empujó. No lo sé. No sé con cuánta fuerza, pero la seguridad la empujó. No me detuve a mirar para poder entrar y disfrutar de una buena cena”.

Victor Wembanyama, jugador de la NBA