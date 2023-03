Brooke Shields ofrece más detalles sobre el abuso sexual que sufrió hace 30 años

Brooke Shields está por estrenar su documental. Foto: Getty Images

Brooke Shields, famosa de actriz de 57 años, dijo que fue un “milagro” que sobreviviera al abuso sexual que sufrió hace 30 años a manos de un alto ejecutivo de Hollywood, lo anterior lo dijo a la revista People, retomando el próximo estreno de su documental donde cuenta ese episodio en su vida.

Sin embargo, fue en el pasado Festival de Cine de Sundance cuando la actriz de “La laguna azul” presentó el documental “Pretty Baby”, el cual se transmitirá por Hulu el próximo 3 de abril, cuando relató que en aquella ocasión se reunió con el hombre, al que ya conocía, poco después de graduarse en la universidad, creyendo que se trataba de una reunión de trabajo para hablar de su participación en una nueva película.

Y ahora a la revista People le contó que el “tomó mucho tiempo procesarlo” y dijo estar “más enojada ahora de lo que podía estar entonces”, aseverando que “si tienes miedo, tienes razón. Son situaciones de miedo. No tienen que ser violentos para dar miedo”.

“Fue demasiado fácil disociarse porque aquello no era nada nuevo”, explica sobre aquella experiencia. “Luchar no era una opción, así que simplemente te alejas de tu cuerpo. No estás allí. Aquello no pasó (…) Siempre tuve una sensación de disociación con mi cuerpo, con mi sexualidad. (…) Era más fácil apagarse. Se me daba muy bien”, recordó la actriz.

Más tarde, se culpó a sí misma por lo sucedido. “No paraba de repetirme: ‘No debería haber hecho eso. ¿Por qué subí con él? No debería haber bebido'”. Solo se lo contó a un amigo, quien afirma que “Brooke vivió tanto tiempo según el juicio de otros, de millones, que fue descorazonador verla juzgarse a sí misma”.

Ahora, comparte su experiencia “con la esperanza de ayudar a otra gente a no sentirse tan sola”. “Cada uno procesa su propio trauma a su tiempo. Quiero ser una voz para que las mujeres puedan contar su verdad“.

Esto contó Brooke Shields cuando presentó su documental

En enero pasado la actriz relató que el alto ejecutivo de Hollywood, de quien no ha revelado su nombre, tras reunirse con él, pensado que le iba a ofrecer un papel, la llevó a su hotel alegando que llamaría un taxi para ella desde su habitación. En cambio, desapareció en el baño antes de volver desnudo y agredirla.

“Era como una lucha libre (…) Tenía miedo de que me ahogara o algo así”, recuerda en el documental.

“No luché tanto. No lo hice. Me quedé totalmente paralizada. Pensé que mi único ‘no’ debería haber sido suficiente. Y solo pensé ‘mantente viva y vete'”.

Tras el incidente, Shields recuerda que llamó por teléfono a su amigo y jefe de seguridad Gavin de Becker. “Eso es una violación”, le dijo, a lo que ella respondió: “No estoy dispuesta a creer eso”.

Esto abordará el documental de la actriz

Haciendo eco del movimiento MeToo, la revelación es uno de los varios momentos impactantes del largometraje, que se estrenará en la plataforma de streaming Hulu en dos partes el próximo 3 de abril.

La primera parte examina la intensa sexualización que Shields experimentó de niña, incluida una provocativa sesión de fotos desnuda a los 10 años, y su aparición como prostituta infantil en la película “Pretty Baby” a los 11 años.

El documental muestra a una joven Shields sometida a lascivas preguntas de gente mayor que ella sobre sus papeles en películas como “La laguna azul” y “Amor eterno”, y la serie de polémicos comerciales de jeans Calvin Klein que protagonizó.

Tras experimentar la fama mundial en su adolescencia, Shields asistió a la universidad de Princeton, y al principio tuvo dificultades para volver a encontrar papeles de actriz después de graduarse, lo que la llevó al encuentro con su presunto violador.

También se aborda la posterior obsesión de los medios de comunicación por su virginidad, el alcoholismo de su madre y su primer matrimonio con la estrella del tenis Andre Agassi. En el documental aparecen varios amigos famosos de Shields, como Lionel Richie, Laura Linney y Drew Barrymore.

Shields, de 57 años, dijo que “sentía que era el momento adecuado de mi vida” para participar en un documental, pero que nunca quiso quedar aislada.