Bruce Willis y Demi Moore: quiénes son sus hijas

Bruce Willis tuvo tres hijas con Demi Moore. Foto: Getty Images

Bruce Willis está atravesando una etapa difícil en su vida tras ser diagnosticado con demencia frontotemporal derivado de la afasia que padece desde el año pasado y a su lado han estado su actual esposa Emma Heming y su exesposa, la actriz Demi Moore con quien estuvo casado varios años y tuvieron tres hijas.

Ver más

Las tres hijas de Bruce Willis y Demi Moore

Entre 1987 y el 2000, Bruce Willis y Demi Moore formaron una de las parejas más estables de Hollywood, algo que no hizo más que consolidarse con el nacimiento de sus tres hijas: Rumer, Scout LaRue y Tallulah Belle.

Rumer

La primera en llegar fue Rumer Willis, el 16 de agosto de 1988. Su primogénita es la más conocida de las hijas de la expareja, pues participó en algunas películas de sus papás como “Then and Now”, “Striptease”, “The Whole Nine Yards” y “Hostage”.

En agosto del 2019, Rumer reveló que en su adolescencia sufrió bullying por su físico, pues le decían que “tenía una mandíbula enorme” y la llamaban “cara de papa”.

Ver más

Después de cursar un semestre en la Universidad del Sur de California, decidió abandonar sus estudios y seguir los pasos de sus papás en el entretenimiento: a sus 34 años ha actuado en “The House Bunny”, “Once Upon a Time in Hollywood”, entre otros títulos, además de que ha trabajado como modelo y en reality shows.

Scout LaRue

La segunda hija de Bruce Willis y Demi Moore es Scout LaRue, quien nació el 20 de julio de 1991. Al igual que la mayor de la familia, incursionó en el mundo del cine a una corta edad gracias a sus padres: en su caso, la vimos en “The Scarlet Letter” y “Breakfast of Champions”.

Ver más

Todo indica que la vena artística corre por la familia entera, pues la ahora joven de 31 años también está enfocada en este ámbito. En su caso, fue la música, fotografía y modelaje lo que despertó su interés. Este 2022 lanzó un álbum que lleva como título su nombre.

Tallulah Belle

La familia de Bruce Willis y Demi Moore se completó con Tallulah Belle, quien llegó el 3 de febrero de 1994. En noviembre del 2019, la hija menor de la pareja reveló en el programa “Red Table Talk” que en su adolescencia sufrió una fuerte adicción al alcohol y que casi “murió” a sus 15 años por consumirlo.

Afortunadamente, la joven de 28 años buscó ayuda profesional y logró dejar esta y otras sustancias. Tras superar esta enfermedad, ahora usa su voz para hablar de la importancia de la salud mental y problemas alimenticios, a los que también se enfrentó.

Ver más

Desde junio del 2020 tiene una marca de ropa diseñada por ella misma.