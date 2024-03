Bu Cuarón graba video de la canción “Come for me” con “chamarra robada”

Bu Cuarón lanza la canción “Come for me”.

La cantante, compositora y productora, Bu Cuarón, lanza el 13 de marzo la canción “Come for me” segundo sencillo de su primer EP que llevará por título “Drop by When You Drop Dead”, la canción cuenta con un video donde la protagonista aparece con una chamarra azul, te contamos la curiosa historia que hay detrás.

En entrevista con Unotv.com, Bu Cuarón, narró cómo fue que la chamarra de su hermano Olmo terminó en el set de grabación del video “Come for me” .

“Ese video fue todo improvisado (…) Yo pensé quiero un un bench, como una silla, pero había solamente otra y estaba buscando una silla, flores y encontré todo porque fui tan devocional y luego no tenía nada que ponerme; vi a mi hermano con su chamarra… y me escapé”. Bu Cuarón

Ver más

Sobre el tema “Come for me”, Bu comentó que la escribió cuando tenía 16 años. “creo que es una de mis favoritas porque me da mucho cariño, porque la letra era muy honesta y estaba procesando algo muy personal y entonces le tengo cariño”, explicó la cantante.

Previó a “Come for me”, Bu Cuarón lanzó como primer sencillo el tema “Viceversa”, un tema en español con una interesante propuesta musical que deambula con la música electrónica y una manera de cantar como si fuera rap.

El video de “Viceversa” fue dirigido y editado por la propia artista quien además contó con la colaboración de Emmanuel “Chivo” Lubezki en la dirección de fotografía.

“Drop by When You Drop Dead” reúne las raíces e influencias de Bu Cuarón

El EP “Drop by When You Drop Dead” verá la luz en abril y marcará el debut de Bu Cuarón como cantante.

El disco contará con seis temas de los cuales tres serán en inglés, dos en español y uno en italiano, que reflejan la policulturidad de esta artista que vive en Londres, Reino Unidos y es hija del mexicano Alfonso Cuarón y la italiana Annalisa Bugliani.