Bu Cuarón se presentó por primera vez en México y su papá estuvo en el público para verla

La cantante Bu Cuarón subió al escenario del Tecate Emblema 2024.

La cantante Bu Cuarón, subió al escenario del Tecate Emblema 2024 para presentar su proyecto musical por primera vez en México, por lo que contó con el apoyo de su hermano Olmo sobre el escenario tocando la guitarra y bajo de él su padre, el cineasta Alfonso Cuarón, miró a sus dos hijos triunfar en la música.

La cantante mexicano, italiana, británica de 20 años de edad tuvo entre el público, no solo, a su papá, Alfonso Cuarón, sino parte del elenco de la cinta “Roma”como Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, también estuvieron.

Asimismo su tío Carlos Cuarón, Diego Boneta, Quique Rangel, Joselo y Camilo Lara fueron parte del público que presenció el show.

Ver más Bu Cuarón y su hermano Olmo se presentaron por primera vez en México, en el público estaba disfrutando su papá Alfonso Cuarón y parte del elenco de "Roma" cómo Marina de Tavira y Yalitza Aparicio #TecateEmblema2024 pic.twitter.com/wnA02GEMAn — Uno TV (@UnoNoticias) May 18, 2024

Bu Cuarón presentó la canciones de su primer EP llamado “Drop By When You Drop Dead”, que contiene una propuesta musical llega de fusiones que van desde el trap y hip hop hasta el reguetón y la música electrónica.

Con un show lleno de energía y frescura Bu Cuarón logró conquistar al público que asistió a su presentación en el Festival Emblema 2024.